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Alanya’da bahçe yangını kısa sürede söndürüldü

Antalya’nın Alanya ilçesi’nde bir evin bahçe kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

ANTALYA 07.10.2021, 15:27
Alanya’da bahçe yangını kısa sürede söndürüldü

Antalya’nın Alanya ilçesi’nde bir evin bahçe kısmında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Küçükhasbahçe Mahallesi’nde bulunan bir evin bahçe kısmında bulunan otluk alanda çıktı. Dumanları gören mahalle halkı durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü.

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