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Alanya’da 9 bin 400 adet makaron ve 75 kilo tütün ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde gümrük kaçağı 9 bin 400 adet makaron ve 75 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

ANTALYA 11.10.2021, 18:41
Alanya’da 9 bin 400 adet makaron ve 75 kilo tütün ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde gümrük kaçağı 9 bin 400 adet makaron ve 75 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Saray Mahallesi’nde bir depoya yapılan baskında 9 bin 400 dal içi tütünle doldurulmuş makaron, 200 kutu üzerinde marka ibaresi bulunan ve her birinin içerisinde 90 adet sigara kağıdı olan toplam 18 bin adet sigara kağıdı, 20 bin dal üzerinde yine marka badrolü bulunan boş makaron ve 100 bin dal sahte bandrollü boş makaron olmak üzere toplam 120 bin dal boş makaron ele geçirildi. Depoda ayrıca 13 bin 500 adet üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan sigara kağıdı, 15 adet üzerlerinde marka ibaresi bulunan her biri 500 gram ağırlığında toplam 7.5 kilogram nargile tütünü, 17 adet üzerlerinde marka ibaresi bulunan her biri 50 gram ağırlığında tütün, 6 adet her biri 5 kilogram ağırlığında olmak üzere toplam 30 kilogram kıyılmış tütün ve 9 adet her biri 5 kilogram ağırlığında olmak üzere toplamda 45 kilogram üzerinde marka bulunan sarmalık kıyılmış tütün olmak üzere toplam 75 kilo tütün ele geçirildi. Baskında gözaltına alınan Ç.A., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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