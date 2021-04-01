banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Altın Nisan ayına yükselişle başladı
Altın Nisan ayına yükselişle başladı
Avrupa'da transfer gündemi
Avrupa'da transfer gündemi
PUBG severlere üzücü haber: Ücretsiz versiyon 'PUBG Lite' kapanıyor
PUBG severlere üzücü haber: Ücretsiz versiyon 'PUBG Lite' kapanıyor
İstanbul Boğazı'nda korkutan arıza: Gemi kıyıya sürüklendi
İstanbul Boğazı'nda korkutan arıza: Gemi kıyıya sürüklendi

Alanya’da 893 adet kaçak parfüm ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir depoya baskında 893 adet parfüm ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

ANTALYA 01.04.2021, 13:01
1
Alanya’da 893 adet kaçak parfüm ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir depoya baskında 893 adet parfüm ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine Hacımehmetli Mahallesi’nde bulunan bir depoya baskın düzenledi. Baskında yapılan aramalarda çeşitli markalarda gümrük kaçağı 893 adet parfüm ele geçirilirken, olayla ilgili M.U. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu suçu kapsamında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.
Yorumlar (0)
10°
parçalı bulutlu