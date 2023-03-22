Alanya’da 59. Kütüphane Haftası’nda çocuklar yazarlarla buluşacak

Her yıl Mart ayının son Pazartesi günü başlayan Kütüphane Haftası, tüm yurtta olduğu gibi Alanya’da da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Kütüphane Haftası kutlamaları, Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü bünyesinde bulunan 4 kütüphanede gerçekleşecek.

5 gün sürecek programda, öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Etkinlikler çerçevesinde Emine Hacıkura Kütüphanesi, Mahmutlar Kütüphanesi, Demirtaş Hikmet-Mustafa Akın kütüphanesi ve Konaklı Kütüphanesi’nde çocuk kitap yazarlarıyla söyleşi-imza etkinlikleri ile çocuklara yönelik atölye çalışmaları yapılacak. Bu etkinlikler çerçevesinde yazar-okuyucu etkinliği çocuk kitabı yazarları Burcu Bahar, Emine-Duru Arukan, Özge Yorulmaz ve Drama Eğitmeni İnci Sel Emine Hacıkura Kütüphanesinde, Masal Atölyesi için Öğretmen Janset Vurdum ve Ebru Büyükçakar Mahmutlar Kütüphanesi, Demirtaş Hikmet-Mustafa Akın Kütüphanesi ve Konaklı Kütüphanelerinde çocuklarla buluşacak.

En çok okuyanlara ödül

Çocuklara kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, kütüphane kullanımının daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla, okur-yazar buluşmaları ve atölye çalışmalarının yanı sıra çok okuyanlara hediye ve başarı belgesi takdimi gibi etkinliklerle 59. Kütüphane Haftası’nı şenlendirecek.

"Bu Şehirde Okur Var" sloganı ve hashtag’i ile hareket edilen etkinlik programıyla ilgili daha fazla bilgi için sosyal medyadan "alanyabelediyekütüphaneleri" hesabının takip edebileceği bildirildi.