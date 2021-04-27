banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Pfizer’den yeni gelişme! Korona virüs hapı geliyor
Pfizer’den yeni gelişme! Korona virüs hapı geliyor
Tam kapanmada her isteyen markete gidemeyecek!
Tam kapanmada her isteyen markete gidemeyecek!
107 gün sonra özgür: 'Bu gece çocuklarımla uyuyabileceğim'
107 gün sonra özgür: 'Bu gece çocuklarımla uyuyabileceğim'
Tam kapanma futbolu etkileyecek mi?
Tam kapanma futbolu etkileyecek mi?

Alanya’da 4 mahallenin yoluna bakım yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın kırsal mahallelerindeki yolların bakım onarım ve alt yapı çalışmalarını sürdürüyor.

ANTALYA 27.04.2021, 12:28
2
Alanya’da 4 mahallenin yoluna bakım yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’nın kırsal mahallelerindeki yolların bakım onarım ve alt yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Alanya’nın doğu, batı ve kuzeyindeki mahallelerinde çalışmalarına devam ediyor. Kış aylarında zarar gören yollara, hazırlanan program dahilinde bakım onarım yapılıyor. Bu kapsamda yaz aylarında Gündoğmuş ve Alanya sakinlerinin yoğun olarak kullandığı Taşatan Yolu bakıma alındı. Yaz öncesi araçların geçişte zorlandığı ve görüş açısının kısıtlı olduğu kör noktalarda Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri genişletme çalışması gerçekleştiriyor. Özellikle Yelköprü ile Tespili mevkileri arasındaki bölgede şarampoller doldurularak yol genişletme çalışması yapılıyor.

“Dört mahallenin yoluna bakım”

Alanya’nın Demirtaş Bölgesi’nde bulunan ve yoğun yağışlar sonrası bozulan Beyreli yolu, kayma olan Bayır yolu, Oba bölgesinde bulunan Değirmendere ve Oba Alacami Mahallesi grup yollarında bakım ve onarım çalışması gerçekleştirildi. Alanya- Gazipaşa arasındaki eski sahil yolunun Aydap mevkiinde ise yoğun yağış ve toprak kayması nedeniyle bozulan ve yağmur giderleri tıkanan yolda çalışma yapıldı. Ekipler, yolu açarak yağmur gideri için yeni büzleri yola döşedi. Diğer yandan benzer sorunların yaşandığı Uzunöz, Kuzyaka ve Akçatı Mahalle yollarına da büz çalışması gerçekleştirildi.
Yorumlar (0)
16°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?