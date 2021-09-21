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Alanya’da 30’uncu Triatlon heyecanı başladı

Alanya Triatlonu, 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında Alanya’da yapılacak.

ANTALYA 21.09.2021, 16:12
Alanya’da 30’uncu Triatlon heyecanı başladı

Alanya Triatlonu, 29 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında Alanya’da yapılacak.

Alanya Belediyesi’nin ev sahipliğinde Dünya’nın aralıksız devam eden sayılı spor organizasyonlarından birisi olan Alanya Triatlonu bu yıl 30. yıla özel, ilk kez 5 gün yapılacak. 5 günlük yarış heyecanında, Paratriatlon Dünya Kupası ve Avrupa Gençler Triatlon Festivali de gerçekleştirilecek.

“2 bine yakın kişi Alanya’da olacak”

Yarışlar için Alanya’ya bine yakın sporcunun geleceğini vurgulayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Sporun Başkenti Alanya’da bir organizasyon daha gerçekleştireceğiz. 30. Alanya Triatlonu için bine yakın sporcunun yanı sıra, Dünya Triatlon Federasyonu, Avrupa Triatlon Federasyonu ve Türkiye Triatlon Federasyonu yetkilileri, hakem, görevli ve sporcu yakınları ile birlikte 2 bine yakın kişiyi Alanya’mızda ağırlamanın mutluluğunu yaşayacağız” dedi.

“Tüm sporculara başarılar diliyorum”

Alanya Belediyesi olarak organizasyonun en iyi şekilde gerçekleşmesi için hazırlıklara devam edildiğini belirten Başkan Yücel, “Şehrimizin ve ülkemizin tanıtımı için büyük katma değer sağlayacağını düşündüğüm 30. Alanya Triatlonu’nda sevgi, saygı, barış ve hoşgörünün kazandığı bir yarış olması temennisiyle, kazasız belasız tamamlanmasını diliyor, şimdiden tüm sporculara başarılar diliyorum” diye konuştu.

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