Alanya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları fener alayıyla son buldu

30 Ağustos Zaferi’nin 99. yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Alanya’da da coşkuyla kutlandı. Alanya Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğinde organize edilen kutlama programı çerçevesinde Fener Alayı düzenlendi ve marşlar eşliğinde araçlarla şehir turu yapıldı.

30 Ağustos Zaferi’nin 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Alanya Kent Konseyi ile Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler coşkulu anlara sahne oldu. Programa Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ve kamu kurum temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar ve siyasiler ile genç-yaşlı, kadın-erkek yüzlerce vatandaş katıldı.

“Önce fener alayı sonra araç konvoyu”

Büyük zaferin yıl dönümü kapsamında gerçekleşen Fener Alayı’na katılan vatandaşlar meşaleler ve marşlar eşliğinde zafer coşkusuna ortak oldu. Başkan Yücel, vatandaşlar ve katılımcılar ile birlikte İskele Şelale Meydanı’ndan başlayan Fener Alayı boyunca Türk bayraklarıyla kalabalığı selamladı. Atatürk Anıtı’nda son bulan Fener Alayı’nın ardından Alanya Kent Konseyi’ne ait araçlar şehirde Zafer Konvoyu gerçekleştirdi.