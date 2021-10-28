Alanya’da 29 Ekim, Demet Akalın konseri ile kutlanacak

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel olarak hazırlanan kutlamalara tüm Alanya halkını davet etti. Başkan Yücel, “Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünü hep birlikte coşku içinde kutlayalım” dedi.

Cumhuriyetin ilanının 98. yıl dönümü kutlamaları tüm yurtta olduğu gibi Alanya’da da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi’nin işbirliğinde gerçekleşecek kutlamalar kapsamında saat 19.00’da Atatürk Anıtı önünde toplanan vatandaşlar, 19.30’da Fener Alayı gerçekleştirecek.

“Önce fener alayı sonra konser”

Fener Alayı’nın ardından saat 20.30’da Alanya Belediye Hizmet Binası arkasında Cumhuriyet kutlamaları başlayacak. Kutlama programı saat 21.00’da ise sanatçı Demet Akalın konseri ile devam edecek.

“Bu coşkuyu hep birlikte yaşayalım”

Tüm vatandaşları kutlama programlarına davet eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Cumhuriyetin 98. yıl dönümü kutlamalarını birlik beraberlik içerisinde geçirelim. Tüm vatandaşlarımızı bu coşkuya ortak olmaya, sevgi-saygı, kardeşlik içerisinde eğlenmeye davet ediyorum” diye konuştu.