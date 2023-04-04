Alanya’da 2023 yılı ’Turuncu Bayrak’ başvuruları başladı

Alanya Belediyesi Turuncu Bayrak Yarışması için başvurular başladı. Hijyenik kriterlere uyan işletmeler bu yıl 20. kez düzenlenen yarışma sonrası Turuncu Bayrak’la ödüllendirilecek.

Alanya Belediyesi tarafından 20. Kez düzenlenen yarışma çerçevesinde hijyenik kriterlere uygunluğu belirlenen işletmeleri turuncu bayrakla ödüllendirecek. Gıda biliminin temelini oluşturan gıda güvenliğinin geliştirilmesi amacıyla başlayan ve bugünlere gelen Turuncu Bayrak Projesi, şehirde bir prestij ve kalite göstergesi haline geldi. Turuncu Bayrak sayesinde işletmeler, sundukları hizmetin hijyen kurallarına uygun olduğunu müşterilerine ilan edebilme fırsatı yakalıyor. 2004 yılında 16 işletme ile başlayan proje 2022 yılında 157 işletmeye ulaşmıştı. 2022 yılı Turuncu Bayrak Yarışmasının başvuruları 28 Nisan 2023’e kadar devam edecek.

İşletmeler prestijde yarışıyor

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa Turuncu Bayrak Projesi’ne katılmanın tamamen başvuru esaslı olduğunu, katılmak isteyen işletmelerin şahsen ya da mail yolu ile Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne müracaat edebileceklerini söyledi. Çapa; “20. Yılına gelen Turuncu Bayrak Projesi, sürdürülebilirliği konusunda oldukça başarılı bir çalışma olarak Alanya halkının ilgi ve alakası ile her sene yükselmeye devam ediyor. Denetimler sonrası 20. Yıla yakışan bir tören ile bayraklar sahiplerine teslim edilecektir. Daha önce Turuncu Bayrak almaya hak kazanan ve hijyen kriterlerini devam ettiren işletmeler 2023 yılında Turuncu Bayraklarını asmaya devam edebilecekler” dedi.

Turuncu Bayrak projesine yeni kategori

Düzenlenen Turuncu Bayrak Yarışması’na restoran, yeme içme yerleri, pastane, dondurma imalathaneleri, pasta imalathaneleri, yufka imalathaneleri, ekmek fırınları, yemek fabrikaları, kasaplar, okul öncesi eğitim kurumları, okul kantinleri, bayan kuaförleri ve şarküterileri alanlarında faaliyet gösteren işletmeler katılım gösterirken 2023 yılında erkek berberi kategorisi de projeye eklendi.