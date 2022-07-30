Alanya’da 2 bin kişilik KYK yurdu yapılıyor

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Alanya’da öğrenci yurt kapasitesinin yüzde yüz artığını müjdeledi. Rektör Kalan, gelecek yıl yapılıp hizmete girecek yeni yurt binası ile birlikte bu artışın devam edeceğini söyledi.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ve beraberindeki heyet ALKÜ Kestel Yerleşkesinde çevre ve altyapı düzenlemeleri ile son aşamaya gelen ve 2022-2023 öğretim yılında hizmete girecek olan 2 bin kişilik Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurt inşaatında incelemelerde bulundu.

Yeni yurt alanı için yer tahsisi yapıldı

2022-2023 Öğretim Yılında hizmete girmesiyle ALKÜ’lü öğrencilerin konaklama sorununu en aza indirilmesi için büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, "Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yavuz Gürhan ve kurum müdürlerimizle KYK yurdunda inceleme yapmak için bir araya geldik. KYK yurdu hizmete girmek için gün sayıyor. Şu anda çevre ve altyapı çalışmaları devam ediyor. 2 bin kişilik bu yurdun hizmete girmesiyle Alanya’daki yurt kapasitesi yüzde yüz artmış olacak. Yaklaşık 4 bin öğrencinin faydalanacağı KYK yurtlarının yanı sıra apart otelleri de devreye alarak, öğrencilerimizin konforlu ve huzurlu bir şekilde eğitim hayatlarını sürdürmeleri için akademik yıl başlamadan son hazırlıklarımızı ivedi olarak yapıyoruz. Şunu da belirtmek isterim ki, yine Kestel Yerleşkemiz içerisine gelecek yıl yapılacak yurt binası için 15 dönüm yer tahsisi yapıldı. Burada yapılacak yurt binasıyla birlikte öğrencilerimiz daha da rahat edecek. Öte yandan ALKÜ yönetimi olarak KYK Genel Müdürlüğü ile de görüşmelerimiz çerçevesinde Cikcilli Yerleşkesinde de 2 bin kişilik yurt için mutabakata vardık. Üniversite olarak öğrencilerimizin konaklama ihtiyacı için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" şeklinde konuştu.