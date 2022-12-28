Alanya’da 145 bin 139 kişilik sıcak yemek ulaştırıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında yaptığı sosyal yardımlar ile vatandaşların derdine derman oldu. Alanya Aşevi de 2022 yılında yemek dağıtımı, çocuklara süt ve hastalara glütensiz gıda desteklerini sürdürdü. Alanya Aşevi’nden düzenli olarak ihtiyaç sahibi ya da yemeğini yapamayacak durumdaki kişilere her gün 2 öğün 3 çeşit sıcak yemek ulaştırıldı.

2022’de Alanya’da ihtiyaç sahiplerine 145 bin 139 kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da 2022 yılında 2-5 yaş arasındaki çocuklar için 8 bin 465 haneye 67 bin 144 litre süt dağıtımı da gerçekleştirdi. Öte yandan yıl boyunca çölyak hastası 68 kişiye glütensiz gıda paketi desteği verildi.