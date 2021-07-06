Alanya’da 14 noktada ücretsiz internet hizmeti

Alanya Belediyesi, kent genelindeki farklı 14 noktada vatandaşlara ücretsiz ve kolay ulaşılabilir internet hizmeti sunuyor.

Herkes için ücretsiz ve kablosuz internet ağı projesi 14 farklı noktada vatandaşlara hizmet veriyor. Alanya Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından oluşturulan internet alt yapısı, vatandaşlara ücretsiz internet imkanı sağlıyor.

“14 noktada kolay erişim imkanı”

Alanya Belediyesi arkası İskele Bölgesi, Damlataş 100. Yıl Parkı, Damlataş Abdurrahman Alaettinoğlu Parkı, Kleopatra sahili bölgesi, Mahmutlar Demokrasi Parkı, Başkanlar Parkı, İkinci Bahar Parkı ve Spor Alanı, Emine Hacıkura Kütüphanesi, Mahmutlar Kütüphanesi, Demirtaş Hikmet Mustafa Akın Halk Kütüphanesi, Kestel Düğün Salonu, tüm Belediye Hizmet Binaları ve Şantiyeler, Oba Stadyumu ve Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nda Alanya Belediyesi tarafından ücretsiz internet hizmeti veriliyor.

“Geliştirmek için gerekli fizibilite çalışmaları devam ediyor”

Konu ile ilgili konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Sosyal belediyeciliğin gereklerinden birisi olarak gördüğümüz ücretsiz internet ağı projemizi sürekli geliştiriyor ve iyileştiriyoruz. Bugün 14 farklı noktada erişim imkanı sunduğumuz herkes için ücretsiz internet projemizi geliştirmek için gerekli fizibilite çalışmaları da devam ediyor” dedi.