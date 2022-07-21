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Alanya Yalçı ve Gümüşkavak yolları asfaltlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Dim Vadisi’nde bulunan Yalçı ve Gümüşkavak mahalle yollarını asfaltladı.

ANTALYA 21.07.2022, 11:47
Alanya Yalçı ve Gümüşkavak yolları asfaltlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Dim Vadisi’nde bulunan Yalçı ve Gümüşkavak mahalle yollarını asfaltladı.

Antalya’da yol bakım onarımının yanı sıra alt yapı çalışmalarının tamamlandığı yollarda da asfalt çalışmaları gerçekleştiriliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri daha önce yağmur giderleri yapılan, büzleri konan ve stabilize çalışmaları tamamlanan Dim Vadisi’ndeki Yalçı ve Gümüşkavak mahalleleri grup yolunun 2 kilometrelik bölümünü sati asfalt ile kaplandı. Yoğun bir şekilde çalışan ekipler, bir gün içinde çalışmayı tamamlayarak yolu hizmete açtı.

“Ulaşım daha konforlu olacak”

Gümüşkavak Mahalle Muhtarı Yücel Sezel, “Mahalle yolumuzun bir bölümünün alt yapısı olmadığı için daha önce asfaltlanmamıştı. Antalya Büyükşehir Belediyesi talebimiz doğrultusunda yolumuzun alt yapısını tamamladı şimdi de asfaltını döktü. Mahallemizin ulaşımı şimdi daha konforlu olacak. Hizmetlerinden ötürü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve ekibine teşekkür ederim” dedi.

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