Alanya Uluslararası Heykel Sempozyum eserleri yayınlandı

Alanya Uluslararası Heykel Sempozyumu Eserleri adında kültür arşiv kitabı yayınlandı. Alanya Belediyesi Kasım ayı Meclis toplantısında tanıtılan eser, Meclis Üyeleri tarafından büyük beğeni aldı.

Uluslararası nitelikte olan, 16 yıl başarılı bir şekilde devam eden Alanya Uluslararası Heykel Sempozyumu, kültür arşiv kitabına dönüştürüldü. Alanya Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Alanya’nın gelenekselleşen en önemli sanat etkinliklerin birisi haline gelen heykel sempozyumu kültür arşiv kitabı, Alanya Belediyesi Kasım ayı Meclis toplantısında Başkan Yücel tarafından tanıtıldı.

“30 ülkeden 146 eser ortaya kondu”

Alanya Belediyesi tarafından her yıl düzenli olarak organize edilen sempozyuma bugüne kadar Türkiye dahil 30 ülkeden katılan sanatçılar, 146 adet heykel üretti. Bu heykellerin 54 tanesi Türk sanatçılar tarafından, 92’si ise yabancı sanatçılar tarafından ortaya kondu.

“Alanya’nın dört bir köşesinde sergileniyor”

Alanya Uluslararası Heykel Sempozyumu’nda ortaya konan eserler, kentin en güzide yerlerinde sanat kokan park ve bahçelere hem kültürel bir değer kazandırıyor hem de renk katıyor. Bu eserler, gerek yerli gerekse yabancı misafirlerden büyük ilgi görüyor.

“16 yıllık geçmişe sahip organizasyonumuzun kültür arşiv kitabını oluşturduk”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, bugüne kadar yapılan tüm heykellerin adeta haritasını çıkartarak kültür arşiv kitabı oluşturduklarını söyledi. Başkan Yücel, “Alanya Belediyesi olarak heykel sempozyumumuzda ortaya çıkan eserleri 2 yönlü fotoğrafladık ve bu fotoğraflardan Türkçe ve İngilizce olmak üzere “Alanya Uluslararası Heykel Sempozyumu Eserleri” adında bir kültür arşiv kitabı ile yerleri işaretlenmiş “Alanya Uluslararası Heykel Sempozyumu Haritası” ortaya çıkardık. Alanya’mızın kültürel mirası adına hayırlı olsun” diye konuştu.