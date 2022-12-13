Alanya’da yeni hal sezonunun açılışı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in katılımıyla gerçekleştirdi. Göreve geldiklerinde inşaatı yüzde 30 seviyelerinde olan Alanya Toptancı Hali’ni tamamlamak için bugüne kadar 210 milyon lira harcadıklarını anlatan Başkan Böcek, “100 milyon lira daha harcayarak, projeyi 2023’te tamamlayacağız” dedi.

Alanya Toptancı Hali’nde yeni sezon törenle başladı. Sezon açılış törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, hal esnafı ve üreticiler katıldı. Kumluca ve Finike’de meydana gelen sel felaketinde zarar gören üretici ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, konuşmasına başlayan Başkan Muhittin Böcek, “Bütün ekibimizle, 501 personel ve ASAT’ın tüm birimleriyle Kumluca’daydık. 10 köprü hasar gördü. Felaketi yerinde gördük. Devlet, millet işbirliğiyle yaraları hep birlikte saracağız” dedi.

Üreticimize destek olmak için çalışıyoruz

Kendisine üreticilerin ‘halden anlayan başkan’ dediğini aktaran Başkan Böcek, “Cam seralardan çıkmış bir arkadaşınızım. Üreticimize destek olmaya çalışıyoruz. 7’si Alanya’da bulunan 51 sulama kooperatifinin harcadığı enerjinin neredeyse yüzde 80’ini ödüyoruz. Afet gören üreticimize destek olmaya çalışıyoruz. Antalya’da 21 halimiz var. Türkiye’nin en büyük iş hacmine sahip hallerimizde 858 hal komisyoncusu 931 de tüccar var. Halden anlayan bir belediye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu. Göreve geldiklerinde inşaatı yüzde 30 seviyelerinde olan Alanya Toptancı Hali’ni tamamlamak için bugüne kadar 210 milyon lira harcadıklarını anlatan Başkan Böcek, “100 milyon lira daha yatırım yaparak, projeyi 2023’te tamamlayacağız. Yeni sezonumuzun tüm üreticilerimize hayırlı olmasını bol kazanç getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Hallerin belediyenin sevk ve yönetiminde olduğunu belirten Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan da, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin halcilere yakın olmasının da memnuniyet verici olduğunu söyledi. Başkan Muhittin Böcek’in tüm yoğun programına rağmen tarım, üretim ve üreticilerle ilgili bir konu olduğunda her zaman vakit ayırdığını belirterek, “Gerçekten çok ciddi üretici kimliğiniz, burası için bir şans. Üretici dostu, çiftçi dostu olmanız, hallerin halinden anlamanız bir şans. Biz de bu şansı sonuna kadar kullanmak istiyoruz” diye konuştu.

Alanya Komisyoncular Derneği Başkanı Adem Kaya, üretimin ve üreticinin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Kaya, Antalya Büyükşehir Belediyesinin tarımsal alandaki desteklerine de değinerek, “Her zaman yanımızda olan, sesimize kulak veren ve biz halcilerin halinden anlayan Muhittin Başkanımıza teşekkür eder, saygılar sunarım” dedi.

Konuşmaların ardından Alanya Toptancı Hali sezonu dualar eşliğinde açıldı.