Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Alman pazarı vurgusu

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem Avrupa’nın en büyük turizm fuarlarının başında gösterilen ITB Berlin Fuarı’nın ilk gününde 2023 Turizm Sezonunun 2019’u geride bırakabileceği yönünde olumlu intibalar elde ettiklerini söyledi.

Fuarda, çok sayıda temaslarının yanı sıra Alman Seyahat Acenteleri (DRV) Seyahat Politika İşleri Başkanı Volker Adams ile de görüşen Erdem açıklamasında, “ Sayın Adams yeni sezonun Türkiye’nin Alman Pazarında İspanya ile yarışacağı bir sezon olacağına ilişkin görüşlerini bizimle paylaştı. Uzun zamandır Avrupa ve özellikle Alman Pazarı’nda kayıplar yaşayan Alanya’nın da Alman Pazarının ülkemize olan bu ilgisinden payını alması için neler yapılabileceği konusunda da Sayın Adams’ın görüşlerini aldık” dedi.

Erdem’in davetine Adams’dan olumlu yanıt

Yapılan görüşmelerin ardından Alanya’ya davet ettikleri DRV Seyahat Politika İşleri Başkanı Volker Adams’dan olumlu yanıt aldıklarını da ifade eden Başkan Erdem; “Alman Pazarından daha fazla yararlanmak adına Sayın Adams ile işbirliğine gitme yönünde mutabık kaldık. Kendisi de gelecek aylarda planladığı Türkiye programına Alanya’yı eklediğini ifade etti. Bu görüşmenin uzun süreli bir işbirliğine dönüşmesi için mutabık kaldık” dediç

Fuara ALTSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve çok sayıda turizmci ile katılan Erdem, fuara ilişkin yaptıkları değerlendirmede ayrıca şunları söyledi, “Turizmci dostlarımızla bir yandan Alanya ve Antalya standlarını dolaşarak fikir alışverişinde bulunuyoruz, bir yandan da yabancı seyahat acentelerinin etkili isimleri ile bir araya gelerek görüş ve önerilerini alıyoruz. Şu an için ülkemizin çok olumlu bir imaja sahip olduğu başarılı bir sezon yaşanacağı yönünde düşüncelerimiz var. Ama bu durum bizleri rehavete itmemeli, tedbirli olmaktan uzaklaştırmamalı ve daha iyi çalışmamıza engel olmamalı diye düşünüyorum. Turizmin tüm paydaşlarının bir araya geldiği bu önemli organizasyonda Türkiye olarak, Alanya olarak işbirliği içerisindeyiz” şeklinde konuştu.