Alanya Payallar Mahallesi’ne sağlık ocağı

Alanya Belediyesi, Payallar Mahallesi’nin sağlık yükünü hafifletmek amacıyla yeni sağlık ocağı yapımı için düğmeye bastı. Hayırsever Solmaz ailesi ile birlikte sağlık ocağının yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Başkan Yücel, “İnşallah hayırsever ailemiz ile elbirliği içinde güzel bir sağlık hizmet alanını bölgeye kazandıracağız” dedi.

Hayırsever Solmaz ailesi ile işbirliğinde Payallar Mahallesi 14152. Sokak’ta kamu sağlık alanı olarak ayrılan 2 bin 500 metrekarelik alana yeni sağlık ocağı yapılacak.

“6 muayenehane ile bölgeye nefes aldıracak”

İnşa edilecek sağlık ocağının 6 muayenehaneden oluşacağını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Türk milletinin ne kadar kadirşinas bir millet olduğunu görüyoruz. Alanya için vatandaşlarımızın hepsi elini taşın altına koyuyor. Bugün kendisi de sağlıkçı olan Solmaz ailemiz Payallar’a bir sağlık ocağı kazandırılması için seferber oldu. Sağlık hizmetlerinin ne kadar önemli olduğunu pandemi döneminde bir kez daha anladık. İnşallah güzel bir çalışmayı burada yapacağız” dedi.

“Elimizden geleni yapmaya hazırız”

Sağlık ocağının yapımını üstlenen hayırsever Hayriye Solmaz ise, “Yaşadığımız kente böyle bir sağlık tesisi kazandırmak, hizmet alanı sağlamak hep hayalimizdi. Alanya’da çok çalıştım, eşim de sağlıkçıydı. Bugün olsa yine iğneye yapmak bile olsa çalışırım. İnşallah çalışmamızda muvaffak oluruz. Çok sevinçliyim. Allah destek olan herkesten razı olsun” diye konuştu.

“Başkanımız sağlık alanında büyük yatırımlar yaptı”

Alanya İlçe Sağlık Müdürü Nadir Aldemir de, “Alanya Belediyemiz pandemi döneminde her isteğimize olumlu cevap verdi. Başkanımızdan Allah razı olsun. Pandemide sağlık hizmetlerinin aksamaması için gece gündüz mücadele verdi. Bugün de Payallar’a sağlık ocağının kazandırılmasında önayak oldu” ifadelerini kullandı.