Alanya lale, sümbül ve nergislerle renklendi

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehrin çeşitli yerlerindeki yeşil alanlara dikilen Türk kültürünün de bir parçası olan lale, nergis, sümbül soğanları çiçek açmaya başladı.

Kasım ve Aralık ayında dikimleri yapılan lale, nergis, sümbül soğanlarının çiçekleri şehrin peyzaj uygulamalarına yeni renkleriyle dâhil oldu. Şehir merkezi ve birçok mahallesinde parklar, refüjler ve sosyal alanlara dikilen soğanlı bitkiler renkleriyle şehre görsel bir şölen kazandırdı. En geniş uygulamanın yapıldığı Atatürk Anıtı yanındaki park fotoğraf stüdyosunu aratmayan görüntüsüyle vatandaşların ve turistlerin çekim noktası haline geldi.

“Nisan sonuna kadar devam edecek”

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar yaptığı açıklamada, “Ülkemizin soğanlı bitki kültür mirasına sahip çıkmak amacıyla lale, sümbül, nergis gibi soğanlı bitkilerin kullanımını parklarımızda yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu nedenle peyzaj uygulamalarımızda kullanımına önem verdiğimiz soğanlı bitkilerimizi dönem dönem açacak şekilde dikiyoruz. Böylece Nisan sonuna kadar devam edecek çiçeklenme sayesinde de hem şehrimiz renklenecek hem de halkımız bu renk şöleninin keyfini doyasıya yaşayacak” dedi.