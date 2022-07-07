Alanya Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladı

Kurban Bayramı ile ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Başkan Yücel, “Alanya halkımızın ve kentimizde bulunan yerli ve yabancı misafirlerimizin huzurlu ve güven içinde bir bayram geçirmesi için tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışıyoruz” dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, haftalık olağan encümen toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. 9-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek mübarek Kurban Bayramı ile ilgili Kaymakamlık düzeyinde tüm tedbirlerin alındığını belirten Başkan Yücel, “Kaymakamımız Fatih Ürkmezer başkanlığında ilgili kurum amirlerinin katılımıyla Kurban Bayramı öncesinde bir araya geldik. Kurban Bayramı ve tatil günleri boyunca Alanya’mızda güvenlik, trafik başta olmak üzere kentimizde huzurlu bir süreç geçirmek için gerekli önlem ve tedbirleri masaya yatırdık. Alanya halkımızın ve kentimizde bulunan yerli ve yabancı misafirlerimizin huzurlu ve güven içinde bir bayram geçirmesi için tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışıyoruz” dedi.

Belediye 4 noktada ücretsiz kesim hizmeti verecek

Alanya Belediyesi’nin denetiminde 4 ayrı noktada kurbanlık satış alanlarının hizmet vermeye devam ettiğini belirten Başkan Yücel, “Oba Mahallemizde, Çıplaklı ve Cikcilli mahallelerinin kesişme noktası olan Bucakoluk Mevkii’nde hayata geçirdiğimiz Kapalı Hayvan Pazarı ve Kurban Satış Tesisi, Konaklı Menderes Bulvarı, Mahmutlar Sanayi Sitesi altı, Demirtaş Yenidamlar Cami yanında olmak üzere veteriner hekimler kontrolünde 4 ayrı noktada kurbanlık satış hizmeti veriyoruz. Bayramda da 4 noktada, Eşgilik Düğün Salonu, Gazipaşa Dolmuş Durağı, Mahmutlar Şantiyesi ve Payallar Hizmet Binasında hazırlayacağımız alanlarda ücretsiz kesim hizmeti vereceğiz. Vatandaşlarımız kurbanlarını ücretsiz olarak bu noktalarda kestirebilirler” diye konuştu.

Açık alanlarda ve sokak aralarında kurban kesimi yasak

Açıkta ve ya sokak aralarında kurban kesimine izin vermeyeceklerini dile getiren Başkan Yücel, “Açıkta, sokak aralarında hoş olmayan görüntülere hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğimizi belirtmek istiyorum. Vatandaşlarımızın dini vecibelerini yerine getirirken çevreye ve diğer insanlara zarar vermemeye özen göstermelerini, kurban atıklarının poşetlenerek çöp kutularına atılmasını önemle rica ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayrıca kentte bayram nedeniyle alınan tedbirler içerisinde İskele Rıhtım bölgesinin trafiğe kapatılması da yer alıyor. Bayram tatilinde kentte çok büyük bir yoğunluk beklediklerini ifade eden Başkan Yücel, “Alanya Kaymakamlığımız ve Emniyet Müdürlüğümüzün aldığı ortak kararla trafik yoğunluğunu engellemek için arife gününden itibaren bayram süresince İskele Rıhtım bölgesi akşam 20.00’den gece 03.00’e kadar trafiğe kapatılacak“ dedi.

Tüm İslam Aleminin ve Alanya halkının bayramını kutlayan Başkan Yücel, “Vatandaşlarımızın, yerli ve yabancı turistlerimizin kentimizde huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için tüm birimlerimizle gerekli tedbirleri aldık. Bu vesile ile tüm halkımıza, kentimizde bulunan misafirlerimize hayırlı bayramlar diliyorum” dedi.