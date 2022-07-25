Alanya Kalesi’nde ‘Fotoğraflarla Bir Zamanlar Alanya’ sergisi

Alanya Kalesi’nde siyah beyaz fotoğrafların bir araya gelmesiyle açılan ‘Fotoğraflarla Bir Zamanlar Alanya’ sergisi yerli ve yabancı misafirlerin ilgi odağı haline geldi.

Tarihi Süleymaniye Camii yanındaki Bedesten bölgesinde, Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen açık hava galerisi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kentin tarihi, ekonomik, sosyal ve kültürel yapısına ışık tutan “Fotoğraflarla Bir Zamanlar Alanya” isimli galeri, ziyaretçileri şehrin 50-60 yıl öncesine götürüyor.

Türkçe ve İngilizce olarak fotoğrafların üzerine yazılan, Cumhuriyet döneminin önemli gazetecilerinden, aynı zamanda yazar ve milletvekili olan Falih Rıfkı Atay’ın, "Alanya‘yı Görmeden Ölmemeli" sözü ise ziyaretçilerde merak uyandırıyor. Fotoğrafları yakından inceleyen turistler, Alanya Kalesi’nin önemli bir parçası olan bu örnek sokağa göz atmadan ayrılamıyor.