‘Alanya İçin Bir Fikrim Var Projesi’ ile vatandaşlar kent yönetimine ortak oldu

Alanya Belediyesi tarafından şehirde yaşayan vatandaşların kente bakış açılarını öğrenmek için başlatılan ‘Alanya İçin Bir Fikrim Var’ yarışması çerçevesinde sunulan en iyi 3 proje belirlendi. Başkan Yücel, birinci seçilen projenin kısa süre içerisinde hayata geçirileceğini söyledi.

Alanya Belediyesi, ‘Alanya İçin Bir Fikrim Var Projesi’ ile vatandaşları kent yönetimine ortak etti. Yarışma çerçevesinde hazırlanan projeler jüri üyeleri tarafından tasarım, uygulanabilirlik ve özgünlük gibi çeşitli kriterler esas alınarak değerlendirildi ve en iyi 3 proje açıklandı. Belirlenen en iyi 3 projenin sahiplerine ödülleri, Alanya Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından takdim edildi.

“Vatandaşların fikirlerine önem veriyoruz”

Ödül töreninin açılışında konuşan Başkan Yücel, “Yerel yönetimler için yerinde ve zamanında hizmet çok önemlidir. Bizler de şehrin değişimine ve gelişimine göre hareket ediyor, stratejik planlamalar gerçekleştiriyoruz. Bunları hazırlarken şehrimizin üniversitesini, havaalanını, spor kulüplerini kısaca tüm değerlerini göz önünde bulunduruyoruz. Bu şehirdeki herkesin fikrini alıyoruz, sivil toplum kuruluşlarından kamu kurumlarına ortak payda oluşturuyoruz. Vatandaşlarımızın fikirlerini öğrenmek için böyle bir proje başlattık” dedi.

“Birinci seçilen çocuk kütüphanesi projesini hayata geçireceğiz”

Projeye katılan tüm vatandaşlara teşekkür eden Başkan Yücel, jüri tarafından birinci seçilen “Çocuk Kütüphanesi” projesinin kısa süre içerisinde hayata geçirilerek Alanya’ya kazandırılacağını söyledi. Başkan Yücel, “Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Çok güzel projeler ortaya çıktı. Başarı elde eden, ilk üçte olan projeler mutlaka hayata geçirilecek. Altyapılarını hazırlıyoruz, en kısa sürede hayata geçireceğiz. Birinci seçilen Çocuk Kütüphanesi projesinin sahibine de ayrıca teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın fikirlerine paralel hizmet üretiyor olmak bizleri mutlu etti. Bu proje ışığında bizler de Kadıpaşa Mahallemizde restore ettiğimiz Ağaoğlu Hacı Mehmet Konağımızı Çocuk Kütüphanesi yapacağız. İnşallah 3-4 ay içerisinde kullanıma açılacak” dedi.

Düzenlenen törende ödül alan projeler ise şunlar oldu: “Tuğçe Özdemir - Çocuk Kütüphanesi - Eğitim kategorisi - 10 bin TL, Kaan Ünal - Alanya Zaman Yolculuğu - Sosyal fikirler kategorisi - 7 bin 500 TL, Ala Shirzad - Burada Ne Vardı? - Kentsel tasarım kategorisi - 5 bin TL”

Jüri özel ödülü ise Alanya’nın canlı tarihi olarak bilinen tarih öğretmeni ve yazar Oğuz Korum’un oldu. Yarışmacılar ödüllerini Başkan Yücel’in elinden aldı.