Alanya HEP’ten uzaktan eğitim kararı
ALANYA HEP ÜNİVERSİTESİ SENATOSU, 2020-2021 GÜZ DÖNEMİNDE EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN AĞIRLIKLI OLARAK UZAKTAN YAPILMASINI KARARLAŞTIRDI. YAZILI YAPILAN AÇIKLAMADA, COVİD-19 SALGININDAKİ GELİŞMELER NEDENİYLE KARARIN ALINDIĞI, ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK VE ESENLİĞİNİN DÜŞÜNÜLDÜĞÜ DİLE GETİRİLDİ.
Alanya HEP Üniversitesi Senatosu, 2020-2021 güz döneminde eğitim ve öğretimin ağırlıklı olarak uzaktan yapılmasını kararlaştırdı. Yazılı yapılan açıklamada, Covid-19 salgınındaki gelişmeler nedeniyle kararın alındığı, öğrencilerin sağlık ve esenliğinin düşünüldüğü dile getirildi.
Üniversiteden uzaktan eğitim kararına ilişkin şu açıklamaya yer verildi : “Alanya HEP Üniversite Senatosu, devam eden Covid-19 küresel salgınındaki son gelişmeler nedeniyle, tüm öğrencilerimizin sağlık ve esenliği açısından 2020-2021 güz döneminde eğitim öğretimin uzaktan eğitim ağırlıklı olarak sürdürülmesi kararı almış bulunmaktadır. Buna göre; tüm dersler ve ders kapsamındaki etkinlikler ve ölçme-değerlendirme uzaktan eğitim kapsamında gerçekleştirilecektir. Müfredat içerisinde yer alan ve yüz yüze yapılmasının gerekli veya yararlı olduğu kesimler, uzaktan eğitim malzemesi ve sunumlarına ek olarak; salgının seyri, Sağlık Bakanlığı ve YÖK’ün tavsiyeleri doğrultusunda, öğrencilerimizin katılım olanakları dikkate alınarak dönem sonunda veya izleyen dönemlerde yüz yüze olarak tekrarlanacaktır
Dönem başlangıcı ve kayıt yenileme tarihleri üniversitemiz web sitesinde ilan edilmiştir. Salgının en kısa zamanda sona ermesi en büyük dileğimizdir. Ancak bu süreci, dijital teknolojilerin rasyonel entegrasyonu yoluyla eğitim öğretimi daha etkili ve verimli kılacak bir yükseköğretim modelini hayata geçirmek için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bu doğrultuda tüm çabalarımızı dijital teknolojilerin potansiyelinden azami şekilde yararlanan ve yüz yüze öğretimden daha etkili öğrenme sağlayacak kapsamlı bir çevrimiçi uzaktan eğitim uygulamasına yöneltmiş bulunuyoruz. Öğrencilerimize ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. Alanya HEP Üniversitesi Rektörlüğü.”
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