Alanya HEP’te doluluk oranı yüzde 90

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yüksek Öğretim Kurumları (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla Antalya Alanya HEP Üniversitesi bu yıl tüm bölümlerde yüzde 90 doluluk oranını yakaladı

Öğrenciler, uyum eğitimlerine başladı

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Bilgisayar Mühendisliği, İletişim ve Tasarımı, Çizgi Film ve Animasyon, Aşçılık, Fizyoterapi, Turizm ve işletme, Mimarlık bölümlerini tercih eden öğrencilerin tamamı üniversiteye kaydını yaptırdı. Kaydını yaptıran öğrenciler, üniversitenin İngilizce hazırlık okulunda uyum eğitimlerine başladı.

Doluluk oranı yüzde 90

Alanya HEP Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ebru Gülbuğ Erol, üniversitenin yüzde 90 doluluk oranını yakalamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 2022 yılındaki tercih döneminin oldukça verimli bir dönem olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ebru Gülbuğ Erol, “ Üniversitemiz, bu yıl yüzde 90 doluluk oranına erişti. Geçtiğimiz yıl bu oran yüzde 52 idi. üzerindeydi. Bu yıl iletişim ve tanıtım stratejilerimizde farklı yöntemler denedik ve çalışmalarımızda oldukça başarılı sonuçlar aldık. Hem sosyal medya hem de öğrencilerle doğrudan iletişim kurabileceğimiz mecralara bu yıl yoğun enerji harcadık. Üniversitemizin genel sekreterliği koordinesinde, halkla ilişkiler ve tanıtım birimimiz ve rehber hocalarımız ve üniversitemizin idari birimleri, tüm akademik kadrosu birebir öğrenci adaylarıyla irtibat kurdu ve onların tercih döneminde sorularını yanıtladı. Öğrenci ekonomisine uygun burs olanaklarımız; konaklama, anlaşmalı apart otellerimiz ve Erasmus projelerinde elde ettiğimiz başarılar ve ödüllü engelsiz üniversite kampüsümüz öğrencilerin bizi tercih etmelerinde en önemli sebep” ifadelerini kullandı.

Tüm bölümlere yoğun ilgi

Yeni açılan çizgi film ve animasyon, fizyoterapi, ve aşçılık bölümlerine öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Rektör Vekili Prof. Dr. Erol, “Bu yıl üniversite sınavı barajının kaldırılması, öğrencilerin üniversite tercihini de doğrudan etkiledi. Üniversitemiz uluslararası standartlarda nitelikli eğitim veren bir üniversite ve üniversitemizde okuyan öğrenciler mezun olduktan sonra da hangi dalda eğitim almışlarsa o işi yapıyor. Sektöre nitelikli, özgüven sahibi ve bilinçli gençler yetiştiriyoruz. Mezun olduktan sonra kariyer basamaklarını tırmanan, pek çok şirkette üst düzey görevlerde çalışan mezun olmuş öğrencilerimiz var. Özellikle kabul gören Erasmus projelerimiz öğrencilerin bizi tercih etmesinde önemli bir etken. Bütün bu etkenler, üniversitemizin başarı puanlarının artmasını sağladı. Bu durumdan çok mutluyuz. Bizi tercih eden öğrencilerimize çok teşekkür ediyor, şehrimize ve üniversitemize hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.