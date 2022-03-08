Alanya HEP Üniversitesi, Üniversite Tanıtım Günleri fuarına katıldı

Alanya Hamdullah Eminpaşa Üniversitesi (HEP), İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda bu yıl 4’ncüsü gerçekleştirilen Üniversite Tanıtım Günleri fuarına katıldı. Gerçekleştirilen etkinlikte; liseli öğrenciler, hayalini kurdukları bölümler hakkında, üniversite temsilcilerinden doğru bilgi alma fırsatını buldu.

“Bilgiler aktardık”

Alanya HEP Üniversitesi akademisyenleri; Alanya’da yaşam, üniversitenin konaklama olanakları, sosyal faaliyetler, hali hazırda yer alan ve yeni açılacak bölümler hakkında pek çok konuyu öğrencilerle paylaştı. Alanya HEP Üniversitesi akademisyenlerinden Öğretim Görevlisi Tamer Taşcı ve Samet Aksu, Üniversite Tanıtım Günleri Fuarı’na öğrencilerin akın ettiğini söyledi. Öğrencilerin Alanya HEP Üniversitesi bölümlerine yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Taşçı ve Aksu, “Bu yıl 4’ncüsü gerçekleştirilen fuara katılmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Fuarda öğrencilerimizin yoğun ilgisi ile karşılaştık. Bu bizi çok mutlu etti. Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Bilgisayar, Aşçılık, Turizm ve İşletme, İletişim Yönetimi ve Tasarımı bölümlerimiz hakkında öğrencilerimize bilgiler aktardık, öğrencilerimizin okulu bitirdikten sonra hangi kariyer fırsatını elde edebilecekleri yönünde güncel bilgiler aktardık. Üniversite tanıtım günü kapsamında düzenlenen fuarlar, öğrenciler açısından oldukça faydalı etkinliklerdir. Bu etkinliklerin devam etmesinin öğrencilerin yararına olduğunu düşünüyoruz” ifadelerine yer verdiler.

“Alanya’da öğrenci olmanın ayrıcalıkları anlatıldı”

Üniversitenin Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Esra Mankan, üniversite hayalini kuran öğrencilerin heyecanına fuar boyunca ortak olduklarını, kariyer basamaklarını çıkmaları noktasında her türlü bilgiyi öğrencilere aktardıklarını söyledi. Dr. Öğretim Üyesi Mankan, “ Alanya HEP Üniversitesi olarak; öğrencilere yerinde ve doğru bilgi vermek adına, bu tarz tanıtım etkinliklerine değer veriyor ve katılım gösteriyoruz. Öğrencilerimize Alanya’da eğitim görmenin ayrıcalıklarını anlattık. Alanya; muhteşem doğası ve olanaklarıyla, öğrencilerin geleceğini yönlendiren muhteşem bir şehirdir! Çağdaş, teknolojinin en üst olanaklarının sunulduğu, etik değerlere bağlı, girişimci ve katılımcı, sorumluluk bilinci içinde olan öğrenciler yetiştirmek için çok uykun bir kent. Dolayısıyla bu kentte eğitim alan bir öğrenci, kariyer basamaklarını çok kolay bir şekilde çıkabilir” diye konuştu.