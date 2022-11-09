Alanya HEP Üniversitesi “3’ncü Nesil Üniversite” olma yolunda

Alanya Hamdullah Eminpaşa Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Öğretim Üyesi Elif Gizem Yetkin, üniversitenin 3’ncü nesil üniversite olma yolunda çalışmalara başladığını söyledi.

“Eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve topluma hizmettir” ifadelerini kullanan Dr. Öğretim Üyesi Yetkin, “Hamdullah Emin Paşa ve Haremi Hatice Tahire Hanım Vakfı, bir eğitim vakfı olarak Alanya’nın ilk üniversitesini de kurma yönündeki girişimlerine 2007 yılında başlamıştır. 2008’de atılan ilk adımın sonrasında üniversitemiz 2014 yılında öğrenci alımı yapmıştır. Bildiğiniz gibi bir Üniversite kurması kolay olmadığı gibi onu geliştirip büyütmekte bir o kadar zordur. 2014 yılında 2 fakülte ve 3 bölümle çıktığımız bu yolculukta 2022 yılında 4 fakülte, bir meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitim enstitüsü ve 8 bölüm ile her geçen yıl gelişmekteyiz. Hepimizin de bildiği gibi Üniversiteler bir bütün olarak topluma, hem bir dünya anlayışı hem de geniş çaplı bir dünya görüşü sağlarlar ve toplumda çok ayrıcalıklı bir yere sahiptirler. Bu açıdan değerlendirildiğinde genelde üniversitelerin 3 temel görevinden söz edilir. Bunlar Eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve topluma hizmettir. Bu üç görevin her birine ayrı bir önem atfedilmektedir. Üniversitelerin tarihsel gelişimine bakıldığında ilk yani birinci nesil üniversitelerin, daha çok ‘eğitim öğretim’ başka bir değişle ‘bilgi aktarma’ görevini üstlendikleri görüyoruz” ifadelerini kullandı.

"3’üncü nesil üniversite olma adımlarımızı attık"

Alanya’da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 3’ncü Akademisyenler İstişare Toplantısı’nda konuşan Dr. Öğretim Üyesi Elif Gizem Yetkin, İslam coğrafyasında medreselerin 2’nci nesil üniversite olarak bilim ve gelişime katkı sunduğuna dikkat çekti. Yetkin, sözlerine şöyle devam etti:

“İslam dünyasında da medreseler bu bağlamda görev üstlenmişlerdir. Özellikle 1800’lü yıllarda üniversiteler bilgi aktarma yanında bilgi üretme yani araştırma geliştirme görevini üstlenmeye başlamışlardır. Devlet tarafından desteklenen disiplini ve otoriter yaklaşımı esas alan bir anlayışla yönetilmişiler ve bu bağlamda bile olsa bilimin gelişmesine önemli katkılar sunmuşlardır. Bu üniversitelere 2. nesil üniversite denilmekte ve günümüzde de varlıklarını devam ettirdiğini görmekteyiz. Özellikle dijitalleşme ve teknolojik gelişmeler ile beraber, bilgiyi toplumun yararına sunma noktasında da üniversiteler görev üstlenmeye başlamışlardır. Toplumda yer alan bütün kurumlarla iş birliği yaparak ve toplumun her kesimi ile ilişki ve iletişim kurarak günümüzde üniversiteler bambaşka düzeye gelmiş ve farklı bir rol üstlenmişlerdir. Bu üniversitelere 3. nesil üniversiteler denmektedir. Günümüz 3. nesil üniversiteleri eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve topluma hizmet bağlamındaki görevlerini eksiksiz yerine getirmeye çalışmaktadır. Türkiye’de çok sayıda araştırma üniversitesi ve ihtisas üniversiteleri bulunmaktadır. Bu noktada Alanya’mız bir ilçe olmasına rağmen iki üniversitesi ile bu alandaki her türlü görevi yerine getirmeye çalışmaktadır. Bizim genç üniversitemizde 3. nesil üniversite olma yolunda kıymetli adımlar atmaktadır ve üniversitelere atfedilen üç temel görevi de yerine getirmekte önemli mesafeler kaydetmiştir.”

Alanya HEP Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Elif Gizem Yetkin, akademisyen gözüyle Alanya’yı değerlendirdi. Turizm, tarım başta olmak üzere pek çok alanda Alanya’nın hem Türkiye’nin hem de dünyanın gözbebeği şehri olduğuna vurgu yapan Yetkin, “Bugün burada olmak bizler için çok kıymetli olduğu kadar Alanya için de çok önemli. Gönül bağı ile bağlı olduğumuz bu şehrin gelişimi için gerek akademik camia gerek yerel yöneticiler büyük bir özveri ile çalışmaktadır. Alanya Belediyesi’nin aydınlık bakış açısı altında hazırlanan bu toplantı hiç kuşkusuz önemli kazanımlar sağlayacaktır” diyerek, 3. Akademisyenler İstişare Toplantısı’nın Alanya’da gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yaptı.