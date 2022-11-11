Alanya Hal esnafına sıcak çorba

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Hali’ndeki esnaf ve çalışan personele her Perşembe çorba ikramında bulunuyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya’da üniversite öğrencilerinden sonra hal esnafı ve çalışanlarına çorba ikramında bulunuyor. Alanya Hal Müdürlüğü önünde kurulan stantta her Perşembe sabahı yoğun bir şekilde çalışan esnaf ve emekçilere sıcak çorba ikramı yapılıyor. Alanya Aşevi sorumlusu Emine Keyaoğlu, Alanya Hal Müdür vekili Gazi Öten, Aşevi personeli ile birlikte esnafa ve hal emekçilerine çorba ikramında bulundu.

Sabahın erken saatlerinde başlayan haldeki mesai ile birlikte oldukça yoğun çalışan hal esnafı çorba ikramından son derece memnun. Alanya Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Adem Kaya, dernek üyeleri ile birlikte ikram edilen çorbayı içerken, organizasyondan hal esnafı ve çalışanları olarak son derece memnun olduklarını söyledi. Kaya, Aşevi çalışanlarına ve Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hafta içi Üniversite Kampüsünde, Perşembe günleri ise Alanya Hali’nde sıcak çorba ikramı düzenli olarak devam edecek.