Alanya Gençlik Çalıştayı’nda sorunlar masaya yatırıldı

Alanya Kent Konseyi tarafından gençlik çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin gençlik projeleri anlatıldı.

Alanya Kent Konseyi tarafından Alanya Kadın Destek ve Engelli Merkezi Salonu’nda organize edilen Gençlik Çalıştayı’na Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü, siyasi partilerin gençlik kolları, üniversiteli öğrenciler ile Sivil Toplum Kuruluşlarında görev yapan gençler katıldı.

“Gençlere yönelik projeler anlatıldı”

Çalıştay’da ilgili kurumlar sunumlarını yaptı. Ulaşım sorunları, yerel gençlik sorunları, gençlik hizmetleri ile kültürel ve sosyal hizmetler başlıkları ele alındı. Antalya Büyükşehir Belediyesi adına sunum yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Hayat Ekici, Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gençlere yönelik önemli projeleri hayata geçirdiklerini ve bunlara yenilerinin de ekleneceğini söyledi.

“Projelere yenileri eklenecek”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin 2025 yılında Antalya’yı Avrupa’nın Gençlik Başkenti yapmak için önemli bir çalışma yaptığını söyleyen Ekici, proje için paydaşlarla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Ekici, Yeni Nesil Sinema, E-Spor, spor aktiviteleri, eğitim, sosyal ve kültürel projeler gerçekleştirdiklerini ve bunlara yenilerini de ekleyeceklerini kaydetti. Çalıştayın son bölümünde ise kurulan atölyeler ile başta ulaşım olmak üzere yaşanan güncel sorunlar ele alındı ve rapor haline getirilerek ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırılması sağlanacak.