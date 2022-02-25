Alanya Engelsiz Kent Meclisi Genel Kurulu yapıldı

Alanya Kent Konseyi Engelsiz Kent Meclisi Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, genel kurul üyelerinin katılımıyla Alanya Kent Konseyi hizmet binasında gerçekleştirildi.

Açılış yoklamasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Seçimli olağan genel kurul toplantısına divan kurulu oluşturularak başlandı. Divan kurulunda Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan, Güllerpınarı Mahalle Muhtarı Serap Neğiş yer aldı. Alanya Kent Konseyi Engelsiz Kent Meclisi Sekreteri Esra Yemez’in faaliyet raporunu sunmasının ardından, oylamanın açık oylama şeklinde yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

“Yemez meclis başkanı seçildi”

Yürütme kuruluna Esra Yemez, Hüseyin Doğan, Öykü Yarlıgaş, Osman Kağan Kavruk, Baykal Görgülü, Ümit Yaşar Barut, Saliha Marangoz, Fatma Acet, Emine Akman ve Aylin Babadoğan, Kurum olarak seçilen; Milli Eğitim Müdürlüğü, Muhtarlık, ALKÜ, Sosyal Hizmetler, Sosyal Yardımlaşma Vakfı oy birliği ile seçildi.

Alanya Kent Konseyi Engelsiz Kent Meclisi Genel Kurulu’nun ardından ilk toplantısını, Alanya Kent Konseyi Başkanı Sn. Nurhan Özcan ile gerçekleştirdi. Engelsiz Kent Meclisi başkanlığı için tek aday olan Esra Yemez oy birliği ile başkan seçildi.

Dilek ve temenniler alındıktan sonra genel kurul sona erdi.