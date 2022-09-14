"Alanya Caz Fotoğrafları Sergisi" sanatseverlerle buluşuyor

Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 22-25 Eylül tarihleri arasında 17.’si düzenlenecek Alanya Uluslararası Caz Günleri çerçevesinde, tarihi Kızılkule’de “Alanya Caz Fotoğrafları Sergisi” açılacak.

Alanya Caz Günleri’nin 17. yılı anısına Alanya Belediyesi ve Alanya Fotoğraf Sanatı Kulübü Derneği’nin (AFSAK) birlikte düzenlediği sergi, 21 Eylül Çarşamba saat 17.00’de sanatseverlerle buluşacak. Açılış programına Türk caz sanatçısı, piyanist ve besteci Kerem Görsev de katılacak. Sergide, AFSAK Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Yetkin, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Pınar ve Üye Ali Aral tarafından çekilen caz fotoğrafları yer alacak.

Fotoğraflarla Alanya Cazının geçmişi anlatılacak

Tarihi Kızılkule içinde düzenlenecek Alanya Caz Fotoğrafları Sergisi’nde, 16 yıldır Alanya’da sahne almış, caz müzisyenlerinin performanslarından enstantaneler ziyaretçilere sunulacak. Aynı zamanda sergi alanında Alanya’nın gastronomi, geleneksel kültürü ve müzik geçmişi de tanıtılacak. İpek kozası, ipekli dokumalar, kilimler, müzik aletleri ve ahşap işçiliğinden örnekler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Ziyaretçiler sergiye doyacak

22-25 Eylül tarihleri arasında Alanya Belediyesi tarafından düzenlenecek 17. Alanya Uluslararası Caz Günleri bünyesinde 21 Eylül Çarşamba saat 17.00’de Kızılkule’de açılacak sergi, 15 gün boyunca ziyaret edilebilecek. Sergi süresince Kızılkule sergi konuklarına ücretsiz olacak. Bu yılki organizasyonda, Klaipeda Castle Jazz Band, Jazz Project Fatih Erkoç & Kerem Görsev Trio, Deniz Taşar, Steffen Morrison, Maya Azucena, Carlton Smith, Önder Focan Quarted Feat Eylül Ergül, Barbaros “Around The World” gibi grup ve değerli isimler sahne alacak.