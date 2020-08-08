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Alanya Çamlıca yolu asfaltlandı
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MERKEZ VE İLÇELERDE ASFALT ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. KIRSAL ALAN EKİPLERİ, ALANYA'NIN DEMİRTAŞ VADİSİNDE BULUNAN ÇAMLICA MAHALLESİ'NİN 4,5 KİLOMETRELİK YOLUNU ASFALTLANDI.
ANTALYA 08.08.2020, 12:17
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal alan ekipleri, Alanya’nın Demirtaş vadisinde bulunan Çamlıca Mahallesi’nin 4,5 kilometrelik yolunu asfaltlandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilkbaharda alt yapı ve stabilize çalışmalarını gerçekleştirdiği Alanya’nın Çamlıca Mahallesi’nde asfalt çalışmalarına başladı. İki günde tamamlanacak olan asfalt çalışmalarının ardından bölge sakinleri daha konforlu bir ulaşım imkanına sahip olacak.
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