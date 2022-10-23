Alanya Belediyesi’nin kış hazırlıkları merkez ve kırsalda devam ediyor

Alanya Belediyesi, kış aylarında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için yağmur suyu drenaj ve dere temizliği çalışmalarına devam ediyor

Alanya Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmalar bünyesinde Hacet ve Oba Çayında temizlik çalışmaları sürerken, kent genelinde rögar ve menfez temizliği de devam ediyor. Alanya Belediyesi ekipleri, kış hazırlığı çalışmaları çerçevesinde yapılan çalışmalara hız verirken, yağış durumunda yaşanabilecek olumsuz durumların önlemini şimdiden alıyor.

“Sorunsuz bir kış geçireceğiz”

Özellikle kent merkezinden geçen dere ve çaylarda temizlik çalışmasına yoğunlaşan ekipler, Hacet Çayı’ndan sonra Oba Çayı’nda çalışma başlattı. Her iki bölgede de hummalı bir çalışma yürüten ekipler, temizlik ve ıslah çalışmaları ile taşkın riskini de sıfıra indirdiler. Alt yapı çalışmalarının kent genelinde devam ettiğini belirten Başkan Yücel, “Hızla büyüyen şehrimizde alt yapı çalışmalarımız da büyümeye endeksli olarak artarak devam ediyor. Özellikle kış aylarına yaklaştığımız bu günlerde yağışlar başlamadan alt yapı çalışmalarının tamamlayacağız ve sorunsuz bir kış mevsimi geçireceğiz” dedi.