Alanya Belediyesi’nin Eylül ayı meclisi gerçekleştirildi

Alanya Belediyesi’nin aylık olağan meclis toplantılarının Eylül ayı oturumu Alanya Kültür Merkezi’nde, Meclis Başkan Vekili Kerim Aydoğan’ın başkanlığında gerçekleşti.

Alanya Belediye Meclisi, Eylül ayı olağan oturumunu Covid-19 önlemleri kapsamında ve sosyal mesafe kurallarını da gözetmek amacıyla Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in sağlık sorunları gerekçesiyle katılamadığı oturuma, Alanya Belediyesi Meclis Başkan Vekili Kerim Aydoğan başkanlık etti. Meclise MHP grubundan, Tunahan Kasapoğlu, Fevzi Alaaddinoğlu ve Emine Çalış, AK Parti grubundan Mehmet Şenli, İyi Parti grubundan Didem Dim Özaltın, Hasan Can Kamburoğlu, Hacı Mevlüt Zavlak ve Hasan Basar mazeretli olarak katılmadı.

“Tüm hastalara acil şifalar diliyoruz”

Meclisin açılış konuşmasını gerçekleştiren Meclis Başkan Vekili Kerim Aydoğan, “Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel sağlık sorunları nedeniyle bugün aramızda değil, başta Başkanımız Adem Murat Yücel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve meclis üyelerimizden rahatsız olanlar olmak üzere tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Temenni ediyoruz ki bu süreçte tedbirimizi ne kadar çok alırsak o kadar süreci kolay geçirebiliriz. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız lütfen kurallara uyalım” dedi.

Grup sözcülerinden geçmiş olsun mesajı

MHP Grup Sözcüsü Mustafa Tuna, AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet Ali Kiriş, CHP Grup Sözcüsü Erkan Demirci ve İyi Parti Grup Sözcüsü Fikret Arık da Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e geçmiş olsun temennilerini ilettiler. Konuşmaların ardından gündem maddelerinin değerlendirilmesine geçildi. Komisyonlardan gelen kararlar okunup oylanarak meclis oturumu tamamlandı. Ekim ayı meclis toplantısı ise 6 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşecek.