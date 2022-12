Alanya Belediyesi’nin düzenlediği sevgi gecesi renkli anlara sahne oldu

Alanya Belediyesi’nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel tertiplediği Sevgi Gecesi’nde binden fazla engelli birey ve ailesi bir araya geldi. Herkesin gönlünce eğlendiği gecede Başkan Yücel, engelli bireyler ve aileleriyle yakından ilgilendi.

Alanya Belediyesi’nin her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde geleneksel olarak düzenlediği Sevgi Gecesi, dün akşam da renkli anlara sahne oldu. “Bizim için en büyük hizmet, insanların rızasını kazanmak ve mutluluğunu sağlayabilmektir” diyen Başkan Yücel, “Alanya Belediyesi olarak engelli kardeşlerimizin Alanya’da hiçbir engelle karşılaşmadan huzurla mutlulukla yaşayabilmesi bizim en büyük gayemizdir. ‘Önce İnsan’ prensibiyle ve ‘Engelsiz Şehir Alanya’ amacımız doğrultusunda Sosyal Belediyeciliğin en güzel örneklerini Alanya’da uygulamaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde ilk iş olarak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü kurduk. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde engellilerimiz, yaşlılarımız, gençlerimiz, hastalarımız ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın dertlerine derman olmak için çalışıyoruz” dedi.

“Sosyal ihtiyaçları ayaklarınıza getiriyoruz”

Göreve gelir gelmez ilk işinin Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nü kurmak olduğunu belirten Başkan Yücel, “Dönemimizde başlattığımız engelsiz araç servisimiz, sağlık tarama, evde temizlik ve evde kuaförlük projelerimizle artık vatandaşlarımız hizmet almak için belediyeye kadar gelmiyor, biz hizmeti vatandaşlarımızın ayağına götürüyoruz. Aynı zamanda ücretsiz spor salonumuzdan ve ücretsiz diyetisyen hizmetimizden de gençlerimiz, engelli bireylerimiz ve kadınlar yararlanabilmekte” diye konuştu.

“Belediyemizin kapısı sizlere sonuna kadar açık”

Amaçlarının herkes için yaşanabilir bir Alanya olduğunu ifade eden Başkan Yücel, “Hedefimize ulaşmak amacıyla Engelsiz Yaşam Merkezi’miz, Engelsiz Yaşam Atölyemiz, Engelsiz araçlarımız ve Engelsiz Kent Yönetmeliğimiz çerçevesinde yürüttüğümüz çalışmalarla engelli vatandaşlarımızın ve özel çocuklarımızın her daim yanındayız. Yeni hizmet ve projelerle daha çok insana ulaşmayı hedefliyoruz. Alanya Belediyesi olarak özel çocuklarımıza ve engelli vatandaşlarımıza her zaman destek vermeye, her zaman onların yanında olmaya devam edeceğiz. Belediyemizin kapısının sizlere sonuna kadar açık olduğunu bilmenizi isterim” şeklinde konuştu.

Gece boyunca eğlenceli vakit geçirdiler

Engelli bireyler için hayata geçirdiği projelerle her kesimden takdir toplayan Başkan Yücel, konuşmasının ardından etkinliğe gelen misafirler ve aileleriyle de yakından ilgilendi. Kendilerine bu kadar değer verilmesinden dolayı Başkan Yücel ve Alanya Belediyesi’ne teşekkür eden aileler, gece boyunca eğlenceli vakit geçirdiler. Ayrıca Klas Kankiler Grubu üyeleri de engelli bireyler için 2 adet tekerlekli sandalye bağışında bulundular. Başkan Yücel, bu örnek davranışlarından dolayı Klas Kankiler Grubu üyelerine teşekkür edip, hediye verdi. Birlikte yemek yiyip, gece boyunca dans edip şarkı söyleyen engelli bireyler ve aileleri hoş vakit geçirdiler.

Klas Kankiler grubunun ev sahipliğinde Keyfi Ala Restoran’da düzenlenen geceye Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Sosyal Hizmet Merkez Müdürü Ahmet Çelik, binden fazla engelli birey ve aileleri katıldı.