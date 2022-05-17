Alanya Belediyesinin aile içi iletişim ve sağlıklı yaşam seminerleri sürüyor

Alanya Belediyesi, Aile İçi İletişim ve Sağlıklı Yaşam Seminerleri sürdürdü.

Alanya Belediyesi Aile Kadın ve Destek Merkezi’nde, “Aile İçi İletişim ve Sağlıklı Yaşam Semineri” düzenledi. 15-21 Mayıs Aile Haftası’nı da içine alan seminerde psikolog ve aile danışmanı Esra Yemez, diyetisyen Şule Yavuz Demir ve fizyoterapist Ayşegül Özcan psikolojik ve fiziksel sağlıklı yaşamın sırlarını katılımcılarla paylaştı. Esra Yemez iletişim, aile kavramı, kadın erkek farklılıkları, çocuklarla iletişim, aile içerisinde dikkat edilmesi gereken esaslar, iletişim hataları gibi konulara değinerek, “İnsan, her şeyden önce kendisine dikkat etmeli. Stresin hayatını ele geçirmesine izin vermemeli. İnsan zihni bir sürahi ise bu sürahiyi sinir ve stres ile taşırmamalıyız. Daha sağlıklı aktivite ve düşüncelerle doldurmalıyız ki dışarıya da bu güzellikler taşsın” dedi.

Diyetisyen Demir’den sağlıklı beslenmenin püf noktaları

Diyetisyen Şule Yavuz Demir de sağlıklı beslenmenin önemi ve beslenmede dikkat edilmesi gereken noktaları, çocuklarda beslenme konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Toplumda oluşan “Diyet yapmak aç kalmak demektir” algısının yıkılması gerektiğini belirten Demir, “Diyet yapmak doğru beslenmek demektir. Diyette aç kalmazsınız, diyet sizi sağlıksız yiyeceklerden uzak tutmak için bir araçtır” diye konuştu.

Ayşegül Özcan ise fiziksel egzersizin ve günlük hayatımızdaki hareketin önemi, duruşun kişiye yansımaları başlıklarında bilgilendirme yaptı. Özcan, katılımcılarla birlikte çeşitli egzersiz hareketleri de yaptı. Katılımcıların oldukça memnun kaldığı aktivite ve sunumların ardından sona eren seminerin periyodik olarak devam edeceği ifade edildi.