Alanya Belediyesi’ne Erişilebilirlik Ödülü

Alanya Belediyesi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen “Türkiye 2020 Erişilebilirlik Ödülleri’nde 9 farklı kategoride 1075 başvurunun yapıldığı yarışmada “Erişilebilir Yerel Yönetim Hizmetleri” kategorisinde 3. oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen ’2020 Erişilebilirlik Yılı’ kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıran tasarım ve ürünleri, proje ve uygulamaları desteklemek amacıyla yapılan “Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri” sahiplerini buldu. Bu kapsamda Alanya Belediyesi de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından “Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri’nde Yerel Yönetim Hizmetleri kategorisinde jüri oylaması sonucu üçüncü oldu.

250 bin kişi oy kullandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri, engelli bireylerin toplumsal ve ekonomik hayata katılımına katkı sağlayan erişilebilirlik alanında çalışmalar yapan gerçek kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine bilimsel araştırmalar, başarılı projeler, hayata geçirilen uygulamalar ve sunulan hizmetler için verildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “2020 Erişilebilirlik Ödülleri” kapsamında 250 bin kişi oy kullandı. 3 Büyükşehir, 5 İlçe Belediyesi finale kaldı.

Yücel: “Bu ödül Alanya’nın”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Engelsiz Kent Alanya hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak,“9 farklı kategoride 1075 başvurunun yapıldığı yarışmada Alanya Belediyesi’nin 3. Seçilmesi “Engelsiz Kent Alanya” için yıllardır hizmet ve proje üreten, örnek çalışmalar yapan bizleri gururlandırmıştır. Bu ödül engelli dostu olan Alanya’nın ve Alanya halkınındır” dedi.

“Destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum”

Projede kentteki engelsiz uygulama alanlarına uyan herkese yer verdiklerini belirten Başkan Yücel; “Projemizde havalimanımızdan, otellerimize, üniversitelerimizden, hastanelerimize ve esnaflarımıza kadar engelsiz uygulamalarımıza uyan tüm Alanya’ya yer verdik. Bilinçli bir şekilde hizmet veren tüm kurum kuruluşlara, esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

“New York’ta erişilebilir şehir ilan edildik”

Alanya Belediyesi’nin engelsiz kent bilinciyle yürüttüğü çalışmaların 2018’de de ödüllendirildiğini söyleyen Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Aynı zamanda “Engelsiz Kent Alanya” sloganıyla yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde Alanya’mız, 2018 yılında New York Birleşmiş Milletler Merkezi’nde düzenlenen, Dünya Şehirler Günü’nde 88 ülkeden 400 kuruluşun üye olduğu Dünya Engelliler Birliği tarafından “Erişilebilir Şehir” ilan edilmişti” şeklinde konuştu.

“Erişilebilir turizm kenti uygulamalarımızla ödül aldık”

Alanya Belediyesi’nin engelsiz turizm konusundaki uygulamalarla bakanlığa başvurduğunu belirten Başkan Yücel, “Erişilebilir Şehir unvanına sahip Alanya’mızın, Bakanlığımıza sunduğumuz “Erişilebilir Turizm Kenti Alanya” projelerimizle tüm belediyeler arasında üçüncülük ödülüne layık görülmesi, bir dünya markası olan Alanya’mız için yaptığımız hizmetlerimizi taçlandırmıştır” diye konuştu.

“Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmaya devam edeceğiz”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Engelsiz Kent Alanya sloganıyla çıktıkları bu yolda durmayacaklarını ve çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Başkan Yücel şunları söyledi:“Engelsiz Kent çalışmalarımız kapsamında proje üreten, hizmet eden emek ve katkı sağlayan tüm mesai arkadaşlarıma, bizlere destek sağlayan kurum, kuruluş ve tüm sivil toplum örgütlerine teşekkür ediyorum. Alanya Belediyesi olarak engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yapmaya, projeler üretmeye devam edeceğiz.”