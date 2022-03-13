Alanya Belediyesi’ne çevre hizmetlerinde ödül

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri-2021’in sonuçları açıklandı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in çevre çalışmaları, proje ve uygulamaları ödüle layık görüldü.

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 24 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri-2021’in sonuçları açıklandı. Çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine hizmet etmiş kişi, kurum ve kuruluşlara verilen ödüller Akdeniz Üniversitesi ölçeği, Türkiye ve Antalya ölçeklerinin yanı sıra Bilim Onur, Bilim Hizmet, Bilim Teşvik ve Özel Ödül kategorilerinde sahiplerini buldu.

Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri-2021’in sonuçlarına göre Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda diğer birimlerle yaptığı ortak çalışmalar neticesinde ödüle layık görüldü.

“Başkan Yücel ve ekibinin çevre faaliyetleri ödüllendirildi”

Başkan Yücel ve ekibinin “Sıfır Atık Projesi” kapsamında hayata geçirdiği Organik Gübre Üretimi, Muz Lifi Projesi, Güneş Enerji Sistemleri Projesi ve Doğaya Dokunuş Projesi ve çalışmaları, Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından ödüle layık görüldü.

“Alanya’mız en iyisini hak ediyor”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Akdeniz Üniversitesi 2021 Çevre Hizmet Ödülleri’nde kazandıkları ödülün tesadüf olmadığını vurgulayarak, “Alanya’mız her zaman en iyisini hak ediyor. Tecrübeli kadro, bilimsel ve yoğun çalışmalarımız neticesinde Alanya’mız adına birçok projeyi hayata geçirdik ve birçok ödül aldık. Sıfır Atık Projemiz ile de Alanya’mızın geleceğine yatırım yapıyoruz. Alınan her ödül gibi bunu da ekip çalışmasıyla başardık. Bu vesileyle bütün ekip arkadaşlarımı kutluyor, bu anlamlı ödülün Alanya’mıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Ödül töreni 24 Mart’ta”

2021 yılı Çevre Hizmet Ödülleri kapsamında çevre için yapmış oldukları çalışmalarından dolayı ödül almaya hak kazananlar, 24 Mart’ta Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak.