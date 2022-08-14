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Alanya Belediyesi’nden yaz konseri

Alanya Belediyesinin düzenlediği konserler çerçevesinde 19 Ağustos Cuma günü ünlü sanatçı Ferhat Göçer, Mahmutlar Mahallesi’nde sahne alacak.

ANTALYA 14.08.2022, 17:11
Alanya Belediyesi’nden yaz konseri

Alanya Belediyesinin düzenlediği konserler çerçevesinde 19 Ağustos Cuma günü ünlü sanatçı Ferhat Göçer, Mahmutlar Mahallesi’nde sahne alacak.

19 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de Mahmutlar Cumartesi Pazarı alanında düzenlenecek olan konserde sevilen sanatçı Ferhat Göçer sahne alacak. Ferhat Göçer’in en sevilen şarkılarını seslendireceği ücretsiz konsere tüm vatandaşlar davet edildi.

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