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Alanya Belediyesi’nden yayla yollarına kış bakımı

Alanya Belediyesi yayla yollarında yaz başında başlattığı altyapı ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

ANTALYA 11.10.2021, 13:51
Alanya Belediyesi’nden yayla yollarına kış bakımı

Alanya Belediyesi yayla yollarında yaz başında başlattığı altyapı ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Alanya Belediyesi, yaz başında yayla yollarında başlattığı kışa hazırlık çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların yayla yollarından kesintisiz hizmet almasını sağlamak için yürütülen altyapı çalışmaları Kocaoğlanlı ve Yaylakonak Yaylası’nda sürüyor. Çalışmalar kapsamında dere geçişlerine büyük çaplı yağmursuyu büzleri konulurken, şarampol kısımlarına koruge boruları yerleştiriliyor.

Yayla yollarında kalıcı çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Yayla yollarımızın konfor ve kalitesini artırmak, vatandaşlarımıza ulaşım kolaylığı sağlamak adına başlattığımız çalışmalara Kocaoğlanlı ve Yaylakonak Yaylası’nda devam ediyoruz. Keşbeleni, Kozarası, Köprübaşı, Gökbel, Kayabaşı ve Yeniköy Mahallesi’nde ise asfalt çalışmamızı devam ediyor. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Çalışmalardan oldukça memnun olduklarını ifade eden yayla sakinleri ise, "Başkanımız Adem Murat Yücel’in burada görevlendirdiği ekipler yollarımızı genişletip drenajından şarampolüne kadar yapıyorlar. Gerekli yerlerde istinat duvarı da yapılıyor. Dik ve rampa yollarımızda beton yol yapılıyor. Gerçekten dört dörtlük bir çalışma var. Başkanımıza ve ekiplerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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