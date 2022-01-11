Alanya Belediyesi’nden ücretsiz drama kursu

Doğaçlamaya dayalı eğitim ve öğretimi desteklemek için Alanya Belediye Tiyatrosu (ABT), 7-13 yaş arası çocuklara ücretsiz drama kursları verecek.

Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan drama kurslarına başvurular başladı. Son başvuru tarihi 17 Ocak olarak belirlendi. Kurslara katılmak isteyen çocukların velileri, başvurularını 08.30 - 17.30 saatleri arasında Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’ne yapmaya başladı.

“Kurslarımız sayesinde çocuklar yeteneklerini keşfedebilecek”

Düzenlenecek kurslarla ilgili açıklama yapan Alanya Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, drama kursları sayesinde çocukların kendi yeteneklerini keşfedebileceklerini söyledi. Müdür Çinal, “Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan dramaya, bir de sanat ekleyince çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimleri daha da desteklenmiş oluyor.

Oyun ve doğaçlama temeline dayalı çalışmaları kapsayan kurslarımızla sosyal iletişimi iyi, özgüveni yüksek, arkadaş ilişkileri güçlü çocuklar yetiştirilmesine Belediye olarak biz de destek olmak istiyoruz. Çocukların gelişimine ve öğrenmesine katkı sağlamak için hazırladığımız projemize, başvuran 7-13 yaş arasındaki her çocuğumuz kurslarımızdan faydalanacaktır” dedi.