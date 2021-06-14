Alanya Belediyesi’nden kırsalda 7/24 hizmet

Alanya Belediyesi, merkez, Demirtaş, Mahmutlar, Avsallar, Payallar, Gökbel, Sarımut ve Söbüçimen Yaylası’nda kurulan şantiyeler 24 saat vatandaşın hizmetinde görev yapıyor.

Kaliteli ve ekonomik üretimle hızlı hizmet

Tüm mahallelerde asfalt ve yol çalışmaları seferberliği sürüyor. Bu kapsamda 2018 yılında Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in Alanya’ya kazandırdığı ve saatte 90 metreküp beton üretme kapasitesine sahip Mobil Beton Santrali, 11 personel, 6 transmikser, 1 beton pompası ile kurulduğu günden beri şehrin dört bir yanına hizmet ediyor. Ayrıca Beton Santrali ile koordineli çalışan asfaltın hammaddesinin üretildiği maden kalker ocağı ve asfalt plenti ile bir yandan kaliteli ve ekonomik üretim sağlanıyor, diğer taraftan ise hızlı bir şekilde hizmet üretiliyor.

Başkan Yücel: “Büyük projeler hızla sürüyor”

Şehrin dört bir yanında asfalt ve ulaşımla ilgili çalışmalar sürerken, merkez ve mahallelerde ise büyük yatırımlar da hızla ilerliyor. Kreş ve Gündüz Bakımevi, Eğitim Akademisi, Belediye Hizmet Binası ve Macera Parkı’nda sona yaklaşıldığını kaydeden Başkan Yücel, “Konaklı Kültür Merkezi, Yemek Müzesi, Bedesten, Sedre Av Köşkü, Muhtar Evleri gibi birçok yatırımımızı tamamladık. Pandemi dolayısı ile açılışını yapamadığımız eserlerimizi halkımızla buluşturmak için gün sayıyoruz” dedi.

“Halkımıza hizmete gönülden bağlıyız”

Üretken belediyecilik anlayışıyla kentin her noktasını bir nakış gibi işlediklerini belirten Belediye Başkanı Yücel, “8 şantiyemiz ve 550’yi aşkın aracımızla bölgenin en güçlü belediyelerinden biriyiz. Vatandaşımızın mutluluğu, huzuru ve refahı için altyapıdan üstyapıya, spordan sosyal ve kültürel hizmetlere kadar bütün çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Halkımıza hizmete gönülden bağlıyız. Vatandaşımızın mutluluğu ve memnuniyetini arttırmak için 7/24 sahadayız ve çalışıyoruz” diye konuştu.