Alanya Belediyesi’nden kadınlar gününe özel sergi

Alanya Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü’ne özel ‘Anadolu’dan Kadın Hikayeleri’ isimli sergi açtı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in ekibiyle birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için her yıl düzenlediği etkinliklere bir yenisi daha eklendi.

“Anadolu’da Giyim Kültürü” alanında zengin bir koleksiyonun sahibi olan Sabiha Tansuğ’un, Anadolu’yu karış karış gezerek topladığı ve derlemesini yaptığı eserlerden oluşan ve büyük heyecan uyandıran sergi, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu, siyasi partilerin ilçe temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla açıldı.

Tansuğ’un zengin koleksiyonu, tarihi Kızılkule’de

Tarihi Kızılkule’de açılan Anadolu’dan Kadın Hikayeleri adlı serginin en değerli parçalarını bir araya getiren Sabiha Tansuğ Kıyafetler, Başlıklar, Hotozlar ve değişik aksesuarlardan oluşan zengin koleksiyonu ile Japonya’dan Avrupa’ya, yurtiçinde ve yurtdışında düzenlediği birçok sergi ile Türk kültürüne hizmet etti. Ayrıca Sabiha Tansuğ, 1971-1989 yılları arasında kullanımda olan 50 kuruşların üzerine “Ankara Gelin Başlığı” ile fotoğrafı basılarak, dünyada paranın üzerine resmi basılan halktan ilk ve tek kişi olarak tarihe geçti.

4 gün boyunca ziyarete açık olacak

Alanya Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel hazırlanan Anadolu’dan Kadın Hikayeleri isimli sergi, 8-12 Mart tarihleri arasında Kızılkule’de açık olacak.

“Bu eşsiz sergi büyük bir emeğin ürünü”

Açılışta konuşan Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu, “Alanya’nın Fethinin 800. Yılı kutlama programı kapsamında ‘Anadolu’dan Kadın Hikayeleri’ konulu sergimizi, sizlerle ve Alanya halkımızla buluşturuyoruz. Zengin koleksiyondan eserlerin yer alacağı sergiyi sizlerin beğenisine sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Orta Asya’dan Selçuklu ’ya, Selçuklu’dan Osmanlı’ya, Osmanlı’dan günümüz Türkiye’sine kadar Türklerin kurduğu tüm devletlerde kadın ev içinden sosyal yaşama, siyasetten devlet yönetmeye kadar birçok alanda hep ön plandadır. Öyle ki; Eski kavimler arasında hiçbir kavim biz Türkler kadar, kadınlara hak vermemişler ve saygı göstermemişlerdir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Dünyada hiçbir milletin kadını ‘Ben Anadolu kadınından fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu Kadını kadar emek verdim’ diyemez!” sözlerine mazhar olan kadındır Anadolu kadını. Merhametli, çalışkan, üretken, bizlere ana olan, bizlere yol gösteren Anadolu kadınını yöresel kıyafetleri ile tasvir edeceğimiz ve 4 gün boyunca açık olacak sergimize tüm Alanya halkını davet ediyorum” dedi.