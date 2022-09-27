Alanya Belediyesi’nden, görme engellilere binicilik eğitimi

Alanya Belediyesince, görme engelli bireylere, Alanya Atlı Kulübü ortaklığında binicilik eğitimi verildi.

Alanya Belediyesi tarafından engelli birey ve yakınlarına yönelik yapılan etkinlikler devam ediyor. Bu çerçevede Alanya Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi tarafından görme engellilere, at binme faaliyeti düzenlendi. Alanya Atlı Kulübü iş birliği ile gerçekleşen binicilik eğitimi sırasında duygusal anlar yaşandı. Görme engelliler atlarla ilk temaslarında çok farklı duygular hissettiklerini, daha önce hiç böyle bir deneyim yaşamadıklarını ve atların vermiş olduğu titreşimlerden çok etkilendiklerini belirtti. Aileler engelleri ortadan kaldıran ve her konuda kendilerine olanak sağlayan Alanya Belediyesinin bu çalışmayla da kendi yaşamlarında bir ilke imza attığını söyledi. Çalışmaya Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan ile Engelli Koordinasyon Merkezi bünyesinde görevli olan fizyoterapist ve psikolog eşlik etti.

At biniciliğini periyodlar halinde devam ettireceklerini ifade eden Hüseyin Doğan, talep eden engelli vatandaşların Alanya Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi’ne müracaat etmelerini gerektiğini bildirdi.