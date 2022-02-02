Alanya Belediyesinden, geleneksel lezzet meşhur ‘S’ pasta yarışması

Alanya’nın yöresel lezzetlerini ve mutfak kültürünü tanıtmak için çalışmalar yürüten Alanya Belediyesi’nin düzenlediği Alanya’nın yöresel lezzeti S Pasta Yarışması’nın başvuruları 7 Şubat Pazartesi günü başlıyor.

Alanya Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü tarafından organize edilen S Pasta Yarışması başvuruları 7 Şubat’ta başlayacak ve 18 Şubat’ta sona erecek. Kendi evinde yaptığı S Pasta’sını getirerek yarışmaya girecek katılımcılar, konusunda uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek. Alanya Belediyesi Mutfak Kültür Evi’nde yapılacak yarışma sonucunda ilk üçe giren yarışmacılara sürpriz hediyelerini Belediye Başkanı Adem Murat Yücel takdim edecek.

“En güzel ‘S’ pastayı ben yaparım diyenlere davet”

Yarışma hakkında açıklama yapan Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Mutfak Mirası Koordinatörü Sevda Çapa, “Amacımız Türkiye’nin birçok noktasında olduğu gibi kendine has dokusu ve kültürü olan Alanya Mutfağı’nın korunması ve tanıtılmasıdır. Kıvamı ve lezzetiyle aslına en yakın S Pasta’yı yaparım diyen tüm katılımcıları yarışmaya davet ediyoruz. Yarışmayı yine Alanya Mutfağı ve gastronomi çalışmalarımızı yaptığımız aynı zamanda Alanya Kalesi’nde Kafe hizmeti veren Alanya Mutfak Kültür Evi’nde yapacağız. Bu yarışma Alanya da en iyi S Pasta’nın tespiti için önemli bir yarışma olacak” dedi.

“Başvurular Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne”

Yarışma başvuruları şahsen Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne yapılacak. Ayrıca ayrıntılı bilgi almak isteyen vatandaşlar Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nü telefon ile arayarak bilgi alabilecek.