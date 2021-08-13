Alanya Belediyesi’nden doğu mahallelerine asfalt çalışması

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in doğu mahalleleri için programa aldığı asfalt çalışmasına Demirtaş Mahallesi’nde başlandı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in doğu mahalleleri muhtarlarına söz verdiği yol ve asfaltlama çalışmaları başladı. Yaklaşık 2 ay içerisinde Demirtaş merkez, Mahmutlar ve Kargıcak Mahallesi’ni kapsayan asfalt çalışması 23 mahalle ile onlara bağlı yayla yollarında devam edecek. Demirtaş şantiyesindeki çakıl ocağında, çakıl yıkama makinesi ile yıkanarak temizlenen asfalt malzemesi yol ve caddelere Serilmeye başlandı.

"Talepleri yerine getireceğiz"

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise, “Muhtarlarımızla tek tek görüşerek oluşturduğumuz program dahilinde yaz sezonunda 110 km asfalt dökerek, doğu bölgemizdeki asfalt ve yol ile ilgili tüm talepleri yerine getireceğiz. 17 kilometre asfalt yayla yolları için planladık. İnşallah yaz sezonda bölge halkının taleplerini yerine getirmiş olacağız.” dedi.

"Yolların genişletilmesini istiyorduk"

Alanya Belediyesi tarafından Demirtaş merkezde yeni açılan imar yollarında başlatılan asfaltlama çalışmalarına nezaret eden bölge muhtarları, “Adem Murat Yücel, bizlerle gerçekleştirdiği toplantıda kendilerine ilettiğimiz talepleri bir bir yerine getiriyor. Bu taleplerin en önemlisi yollarımızın genişletilmesi ve asfaltlanmasıydı. Gerçekten kışın çamur, yazın tozdan çok rahatsızdık. Şuan başkanımızın bize doğu mahalleleri için söz verdiği asfalt Demirtaş merkezden başladı. Kendilerine ve ekiplerine teşekkür ediyoruz” diye memnuniyetlerini dile getirdi.