Alanya Belediyesinden dar gelirli ailelere destek
SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI İLE HALKIN HER KADEMESİNE DOKUNMAYI HEDEFLEYEN ÇALIŞMALAR YÜRÜTEN ALANYA BELEDİYESİ, İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN TALEPLERİNE VE İHTİYAÇLARINA DA ANINDA CEVAP VERİYOR.
Sosyal belediyecilik anlayışı ile halkın her kademesine dokunmayı hedefleyen çalışmalar yürüten Alanya Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin taleplerine ve ihtiyaçlarına da anında cevap veriyor.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in sosyal belediyecilik misyonuyla çalışmalarını sürdüren Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatmaya ve taleplerine anında yerine getirmeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında hasta ve yatağa bağımlı bireylere talep halinde hasta yatağından tekerlekli sandalyeye kadar her türlü araç ve gereç ulaştırılıyor.
"Her bireye elimizi uzatmaya çalışıyoruz"
Alanya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül, vatandaşlardan gelen talepleri yakından incelediklerini ve anında cevap vermeye gayret ettiklerini belirtti.
Müdür Nurgül, “Başkanımız Adem Murat Yücel’in bizlere yüklediği en önemli görev sosyal belediyecilik. Özellikle zor durumda olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermek, onlara bir nebze olsun rahat nefes aldırabilmek adına ekiplerimizle sıkı bir çalışma yürütüyoruz. Gelen her talebi inceliyor, detaylı araştırmaların ardından bir geri dönüş sağlıyoruz. Alanya’mızda yaşayan her bir bireye elimizi uzatmaya gayret ediyoruz” dedi.
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