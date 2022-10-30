Alanya Belediyesi’nden Cumhuriyet Bayramı’na özel konserler

Alanya Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bünyesinde düzenlediği Ozan Doğulu ve Altay konserleri büyük ilgi gördü. Cumhuriyet coşkusunun doyasıya yaşandığı muhteşem konserlere Türk Bayraklarıyla 20 bini aşkın vatandaş katıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 99. kuruluş yıldönümü Alanya’da büyük bir coşkuyla kutlandı. Fener Alayı ve kortej yürüyüşüyle başlayan kutlamalar, Ozan Doğulu ve Altay konserleriyle tamamlandı. Sahneye önce çıkan Ozan Doğulu sevilen parçalarını alanı dolduran vatandaşlar için çaldı. Ardından Altay sahne alırken Alanyalı vatandaşlara en sevilen şarkılarını seslendirdi. Her iki sanatçı da kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranına 3 saat boyunca unutulmaz bir konser verdi.

Binlerce kişi fener alayında buluştu

Alanya Belediyesi ve Alanya Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen Fener Alayı ve Kortej yürüyüşünde binlerce kişi ellerinde bayraklarıyla Cumhuriyet coşkusunu yaşadı. 7’den 77’ye vatandaşların katıldığı yürüyüş, Atatürk Anıtı önünde yakılan sembolik meşaleyle başlayarak Atatürk Caddesi’nden İskele Caddesi’ne oradan da Belediye Sarayı arkasına kadar devam etti. Cadde üzerindeki esnaf ve vatandaşlar da marş ve tezahüratlarla Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu.

“Cumhuriyet ebediyen var olacaktır”

Alanya Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Alaettinoğlu yaptığı açılış konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Millet olarak büyük bir zaferin sonunda kutlu bir mücadeleyle ilan edilen Cumhuriyetimizin 99. yıldönümünü ilk günkü gibi aynı gurur ve heyecanla, coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına azimle, onurla, gururla yürüyoruz. Alanya Belediyesi olarak Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını büyük bir coşku, heyecan ve gururla kutlamak için şimdiden hazırlıklarımıza başladık. Cumhuriyetimiz için çalışıyoruz. Cumhuriyet farklı dil inanç ve kültürleri bir arada yaşatan, birbirimize sarsılmaz bağlarla bağlayan adalet ve barışı en güzel şekilde tesis eden, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ve son yönetim şeklidir. Cumhuriyetimiz hiç kuşkusuz demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak ebediyen var olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, aziz Vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizi, rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin ve Alanya halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı kutlar, en derin saygılarımı sunarım.”

20 bin kişi cumhuriyet coşkusunu Doğulu ve Altay ile yaşadı

Alanya Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak düzenlenen Ozan Doğulu ve Altay konserlerine binlerce vatandaş akın etti. Konser alanını dolduran, sahilde ve teknelerde konseri dinlemek için yerlerini alan yaklaşık 20 bin kişi, her iki sanatçının muhteşem sahne performansıyla Cumhuriyet’in 99. yaşını coşkuyla kutladı.