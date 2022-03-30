Alanya Belediyesi’nden 4 bin 500 haneye Ramazan kolisi

Alanya Belediyesi, Ramazan ayı öncesi hazırlanan erzak kolilerini ihtiyaç sahibi 4 bin 500 haneye dağıtmaya başladı.

Alanya Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı öncesi ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırılması maksadıyla geleneksel olarak hazırladığı Ramazan kolilerinin dağıtımına başladı. Kuru bakliyattan yağa, çaydan kahveye kadar pek çok ürün yelpazesini barındıran koliler 4 bin 500 haneye ulaştırılacak.

“45 kişilik ekiple çalışmalar sürüyor”

13 araç ve 45 kişilik ekiple devam eden dağıtım çalışmalarının ramazan ayına kadar tamamlanacağını söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yardım yapılacak ailelerin ve koli içerisinde yer alan ürünlerin titizlikle belirlendiğini belirterek, “Ramazan ayı pek çok faziletinin yanında en çok yardımlaşmanın arttığı aylardan birisidir. Biz de Ramazan ayının manevi iklimine uygun olarak erzak paketlerimizi hazırladık ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz” dedi.

“Vatandaşlarımızın kalbine Dokunuyoruz”

Vatandaşın kalbine dokunduklarını belirten Başkan Yücel, “Üretken belediyecilik anlayışı ile üstlendiğimiz sosyal çalışmalarımızı her geçen yıl artırıyor, daha çok insana, daha çok kalbe dokunmayı hedefliyoruz. Bu yıl önceki yıllardan da tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız olmak üzere toplamda 4 bin 500 ailemize Ramazan kolisi ulaştıracağız. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayının hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.