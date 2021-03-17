Alanya Belediyesi’nden 18 Mart’a özel konser

Alanya Belediyesi, Alanya Büyük Koro ve Orkestrası ile 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Konseri düzenliyor. Bu anlamlı konser, pandemi nedeniyle sosyal medya hesaplarından ve LED ekranlardan canlı olarak yayınlanacak.

Alanya Belediyesi pandemi nedeniyle açık organizasyonlar düzenleyemese de 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ne özel olarak hazırladığı konseri, canlı olarak vatandaşlara ulaştıracak. Alanya Belediyesi, Alanya Büyük Koro ve Orkestrası’nın sahneleyeceği “Çanakkale Oratoryosu’nu sosyal medya hesaplarından ve LED ekranlardan canlı olarak vatandaşlarla buluşturacak. Bu özel konser, 18 Mart akşamı saat 19.00’da başlayacak.

Azeri bestecinin eşsiz eseri seslendirilecek

Azerbaycanlı besteci Vasıf Adıgüzel tarafından bestelenen “Çanakkale Oratoryosu” adlı eserin librettosu ise Sabah Duru’ya ait. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Bando Şefi ve Caz Orkestrası kurucusu Ferhat Muratal önderliğinde kurulan ekipte doktorlar, ev hanımları, sanatçılar, öğretmenler, iş insanları ve Alanya’da yaşayan yerleşik yabancılar bulunuyor.

ABKO’dan Başkan Yücel’e teşekkür

Alanya Büyük Koro ve Orkestrası (ABKO) Şefi Ferhat Muratal; “Bu konser Ülkemizin birliği, vatanımızın savunması ve bu topraklar için can vermiş tüm şehitlerimize, gazilerimize ve ailelerine armağan olsun.” dedi ve konserin yapılmasını sağlayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür etti.

ABKO, Alanya’da hizmet veren Rota Sanat Merkezi himayelerinde gönüllülük esasına dayalı olarak faaliyetlerine devam ediyor.

Başkan Yücel vatandaşları canlı yayına davet etti

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel vatandaşları, canlı olarak yayınlanacak konseri sosyal medya hesaplarından izlemeye davet etti. Başkan Yücel; “18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi adına düzenleyeceğimiz bu eşsiz

konseri Türk bayraklarımızla vatandaşlarımızla birlikte omuz omuza canlı izlemeyi canı gönülden isterdik. Covid-19 pandemisi nedeniyle bu organizasyonu topluluk önünde gerçekleştiremesek de muhteşem konserimizi vatandaşlarımızın evlerine kadar ileteceğiz. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi anısına saat 19.00’da sosyal medya hesaplarımızdan ve LED ekranlardan yayınlayacağımız canlı yayınlara, bütün vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.