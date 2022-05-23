Alanya Belediyesi vezneleri öğlen arasında da çalışacak

Alanya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, vezneler 31 Mayıs Salı gününe kadar emlak, çevre temizlik, reklam-ilan ve vergi affı yapılandırmaları için öğle arasında da hizmet verecek. Ayrıca vatandaşların veznelere gelmeden, Alanya Belediyesi’nin resmi internet sayfasından, e-ödeme yoluyla da vergilerini ödeyebilecek. Mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri ve vergi ödemelerini zamanında yapmaları için, 31 Mayıs mesai bitimine kadar Belediye vezneleri öğle arası 12.30 ile 13.30 arasında da açık bulundurulacak.