Alanya Belediyesi tiyatro müdürlüğü “ücretsiz drama kursları” başladı

Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü’nün her yıl düzenlediği “Ücretsiz Drama Kursları” için başvuru süreci başladı.

Yaparak ve yaşayarak öğrenme olarak da tanımlanan drama kurslarına başvurular başladı. Düzenlenecek kurslarla ilgili açıklama yapan Alanya Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, drama kursları sayesinde çocukların kendi yeteneklerini keşfedebileceklerini söyledi. Müdür Çinal; “Oyun ve doğaçlama temeline dayalı çalışmaları kapsayan kurslarımızla sosyal iletişimi iyi, özgüveni yüksek, arkadaş ilişkileri güçlü çocuklar yetiştirilmesine Belediye olarak biz de destek olmak istiyoruz. Çocukların gelişimine ve öğrenmesine katkı sağlamak için hazırladığımız projemize, başvuran 7-13 yaş arasındaki her çocuğumuz kurslarımızdan faydalanacaktır. Ücretsiz drama kursu başvurularımız 14 Ekim tarihinde başlayıp 28 Ekim tarihinde sona erecektir. Kurslara katılmak isteyen çocukların velileri, başvurularını 08.30-17.30 saatleri arasında Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’ne yapabilir” dedi.